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Пожилой москвич резал масло и случайно вспорол себе живот
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Пожилой москвич резал масло и случайно вспорол себе живот 

360tv.ru 58 минут назад
65‐летний житель столицы вспорол себе живот во время резки масла. об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам жены потерпевшего, мужчина решил разрезать замороженный кусок сливочного масла. В результате неосторожного движения нож выскользнул у него из рук и попал в живот, нанеся рану. Мужчину госпитализировали с диагнозом колото-резаная рана передней брюшной стенки. Его жизни ничего не угрожает, он получает всю необходимую медицинскую помощь.
После случившегося сотрудники полиции начали проверку.
Ранее сообщалось, что безработная жительница Москвы обратилась в полицию после того, как неизвестные угнали с территории ее загородного дома автомобиль Mercedes‐Benz стоимостью 12 миллионов рублей.
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