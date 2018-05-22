Пожилой москвич резал масло и случайно вспорол себе живот

65‐летний житель столицы вспорол себе живот во время резки масла. об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

По словам жены потерпевшего, мужчина решил разрезать замороженный кусок сливочного масла. В результате неосторожного движения нож выскользнул у него из рук и попал в живот, нанеся рану. Мужчину госпитализировали с диагнозом колото-резаная рана передней брюшной стенки. Его жизни ничего не угрожает, он получает всю необходимую медицинскую помощь.

После случившегося сотрудники полиции начали проверку.

Ранее сообщалось, что безработная жительница Москвы обратилась в полицию после того, как неизвестные угнали с территории ее загородного дома автомобиль Mercedes‐Benz стоимостью 12 миллионов рублей.