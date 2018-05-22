Лифтинг лица в домашних условиях

Для продления молодости кожи лица, многие женщины обращаются за помощью в салоны красоты и пластической хирургии. Бесспорно, такие методы весьма действенны в качестве омоложения, однако они имеют один недостаток, а именно высокую стоимость. Что делать, если хочется выглядеть молодо, но нет средств оплатить себе омолаживающую салонную процедуру. Решение очень простое, использовать лифтинг для лица в домашних условиях. МедикФорум решил поделиться рецептами масок с лифтинг эффектом, а также расскажем о их преимуществах и некоторых нюансах использования.

Лифтинг-маски — воздействие на кожу, полезные свойства

Для проведения лифтинг процедур в домашних условиях, используются обычно маски, которые изготавливаются на основе доступных ингредиентов. Рецептов таких средств, сегодня достаточно много, однако требуется еще правильно подобрать состав, чтобы добиться желаемого подтягивающего результата и не нанести вреда нежной коже лица и шеи.

Приступая к лифтинг процедурам в домашних условиях, рекомендуем ознакомиться с основными свойствами и воздействием таких масок на кожу лица. Маски с лифтинг эффектом, при правильном подборе рецепта, а также регулярном использовании, позволяют подтянуть контуры лица, разгладить морщины и приостановить процессы увядания покровов.

Что происходит во время лифтинга?

1. Клетки кожи начинают более активно вырабатывать коллаген, который отвечает за эластичность и упругость покровов. В результате, кожа выглядит более свежей и молодой. 2. Контуры лица становятся более четкими, улучшается овал, а участки с провисшими тканями подтягиваются и становятся менее заметными. 3. Разглаживаются мелкие морщины, а глубокие уменьшаются в размере. 4. Подтягивается нижняя часть лица и значительно уменьшается второй подбородок. Правильно приготовленная лифтинг-маска по своему воздействию на кожу, не уступает дорогостоящим салонным процедурам. При этом средство можно использовать практически всем, так как оно не вызывает негативных реакций на коже лица.

Подтягивание кожи лица в домашних условиях, позволяет добиться потрясающих результатов, если конечно соблюдены все правила нанесения и регулярность использования.

Лифтинг-маски— показания и противопоказания

Эффективность и положительный результат от использования домашней подтягивающей маски, будет заметен тогда, когда кожа лица в этом нуждается. То есть, по мнению большинства косметологов, такие омолаживающие средства не стоит использовать для молодой кожи, ведь они предназначены для борьбы с возрастными изменениями, а именно: 1. Видимая дряблость кожных покровов; 2. Появление морщин под глазами и вокруг губ, вызванные возрастными изменениями; 3. Образование второго подбородка, провисания щек и носогубных складок; 4. Появление возрастной пигментации, тусклости и желтого оттенка у покровов; 5. Обезвоженность кожи и постоянное шелушение. Все эти признаки старения, можно уменьшить с помощью маски-лифтинга и регулярного качественного ухода за кожей лица. При этом следует отметить, что правильно подобранный рецепт маски позволит не только омолодить кожу, но и дополнительно напитает покровы влагой, сделает их более упругими и подтянутыми и дополнительно ускорит обновление клеток, что приведет к улучшению структуры тканей.

Однако, использование маски с лифтинг эффектом в домашних условиях, может привести и к неприятным последствиям. Связанно это обычно с неправильно подобранным рецептом, а также при несоблюдении противопоказаний. И так, лифтинг-маску домашнего приготовления не рекомендуется использовать в следующих случаях: 1. Если вам нет еще 30 лет; 2. Если у вас имеет место быть ожирение; 3. Если вы делали пластику лица и не прошло еще 6 месяцев с проведения процедуры; 4. Если на коже лица имеются ожоги, воспаления и открытые ранки; 5. Если у вас существует аллергическая реакция на один из компонентов входящих в состав маски; 6. Если у вас есть дерматологические и сосудистые заболевания кожи. Не соблюдая меры предосторожности и пренебрегая противопоказаниями, вы можете не только не получить желаемый результат лифтинга кожи, но и нанести непоправимый вред покровам. Поэтому обязательно перед применением проконсультируйтесь с дерматологом или косметологом, а также не забывайте проверять маску на аллергическую реакцию перед применением.

Лифтинг лица — лучшие рецепты масок

Для проведения в домашних условиях процедуры по подтяжки кожи, рекомендуются маски, которые будут не только обладать лифтинг эффектом, но и дополнительно увлажнять, питать и восстанавливать покровы. Поэтому обязательно следите, чтобы в состав таких масок входили натуральные продукты, которые омолаживающее действуют на кожу лица и зону декольте. Давайте немного ниже рассмотрим несколько рецептов масок с лифтинг –эффектом. Белковая: яичный белок и сок лимона. Берем яичный белок и взбиваем до образования крепкой пены. Далее добавляем в полученную консистенцию чайную ложку свежего сока лимона и еще раз хорошенько взбиваем. Полученный состав наносим на очищенную кожу и держим в течение 20 минут. Средство отлично помогает подтянуть кожу, разгладить морщины и осветлить пигментные пятна. Не рекомендуется использовать для сухого типа кожи. Увлажняющая лифтинг-маска: Огурец, яичный белок, оливковое или миндальное масло. Берем мякоть огурца, стараясь, чтобы в нем не было семян. Хорошо перетираем с чайной ложкой миндального или оливкового масла, чтобы в результате получилось однородное пюре. Далее взбиваем яичный белок до образования стойкой пены и смешиваем ингредиенты. Полученный состав наносим на лицо на 25-30 минут. Смываем теплой водой. Маска хорошо подтягивает, увлажняет и осветляет кожу. Рецепт хорошо подойдет для сухой и обезвоженной кожи лица. Подтягивающая лифтинг-маска: яичный желток и рисовая мука. Берем желток и столовую ложку рисовой муки. Смешиваем ингредиенты и перетираем до получения однородной массы. Полученный состав наносим на лицо на 20 минут. Смываем теплой водой. Средство отлично подтягивает, разглаживает и восстанавливает упругость кожи. Дополнительно можно отметить, что данный рецепт хорошо справляется с обвисшей кожей и возвращает контурам четкость. Глиняная маска с лифтинг эффектом: белая глина, свежевыжатый сок винограда, сасло зародышей пшеницы. Берем пару ложек белой глины и смешиваем ее с соком винограда. В полученную смесь добавляем чайной ложки масла зародышей пшеницы. Доводим массу до однородности и наносим на очищенные покровы на 25 минут. Смываем теплой водой. Маска хорошо подтягивает, увлажняет, питает и омолаживает покровы. Дополнительно ко всему, такое средство отлично активирует работу и восстановление клеток в тканях. Лифтинг— маска с эффектом ботокса: крахмал, молоко, мед. Берем в равном количестве теплого молока с высоким показателем жирности и крахмала и перемешиваем до получения однородной густой массы. В полученную смесь добавляем чайную ложку меда и перемешиваем. Состав наносим равномерным слоем на кожу и держим 15 минут. Смываем теплой водой. Маска разглаживает морщины, восстанавливает упругость покровам, осветляет и подтягивает. Ранее эксперты рассказали, как лифтинг омолаживает изнутри.