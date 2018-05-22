Вилли Токарев: Шансон уникален искренним отображением жизненных историй

Шансон снова на пике популярности. Известная радиостанция ежегодно проводит награждение лучших шансонье. Исполнителей часто приглашают на различные шоу, а проект «Три аккорда» на Первом канале запускает новый сезон. Почему это музыкальное направление так актуально, мы спросили у одного из самых известных исполнителей русского шансона, Вилли Токарева

Шансон побил рекорды востребованности. Миллионы слушателей России и во всем мире проявляют интерес к песням в жанре шансон. Уникальность в том, что в этом жанре нельзя фальшивить. Его главная привлекательность — правдивое отображение жизненных историй.

— Вилен Иванович, кого вы отметите как талантливых шансонье в России?

— Авторы песен в жанре шансон и сегодня продолжают писать интересные песни, доставляя удовольствие многотысячным поклонникам этого жанра. Это Новиков, Розенбаум, группа «Лесоповал» и многие другие.

— Известно, что вы примите участие в новом сезоне шоу-программы о шансоне на Первом канале.

— Программа « Три аккорда» — одно из любимых телешоу у российских телезрителей. Я с удовольствием иду на эту передачу, потому что там меня не ограничивают в высказывании мнения и не навязывают, что именно я должен петь из своих песен.

— В свои 84 года вы выглядите великолепно. Как вам это удается?

— Тут чудес нет. Я просто не ленюсь питаться здоровой пищей, искать натуральные продукты и следить за тем, что и как приготовлено. Поэтому у меня нет проблем ни с желудком, ни с печенью. А каждое утро я делаю себе жидкий салат. Беру огурцы, помидоры, сладкий перец, редис, капусту — хоть свежую, хоть квашеную, петрушку, укроп в любых пропорциях, выжимаю из овощей и зелени сок. В получившийся изумительный напиток можно добавить ложку подсолнечного масла или сметаны и выпить этот коктейль, прикусывая черным хлебом. Если хотите позавтракать поплотнее — добавьте яйцо вкрутую. А еще уже лет тридцать я не употребляю сахар в чистом виде, а получаю его из других продуктов питания, ведь сахар есть почти везде: в овощах и фруктах, даже в хлебе.

СПРАВКА

Известный автор-исполнитель родился 11 ноября 1934 года. За свою карьеру Вилли Иванович выпустил более 30 альбомов. В 2005 году вернулся в Россию, а год спустя стал почетным жителем Таганского района.