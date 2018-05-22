Почему молодые листья томата такой странной формы?

Здравствуйте!

Первый раз посадил томаты в тепличке. Молодой прирост страной формы. В открытом грунте всё нормально. Подскажите, пожалуйста, что не благостно помидорам в тепличке?

томаты

Томат

Томат

Томат