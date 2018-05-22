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Почему молодые листья томата такой странной формы?
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Почему молодые листья томата такой странной формы?
7dach.ru
10 минут назад
Женский форум
Фото:
7dach.ru
Здравствуйте!
Первый раз посадил томаты в тепличке. Молодой прирост страной формы. В открытом грунте всё нормально. Подскажите, пожалуйста, что не благостно помидорам в тепличке?
томаты
Томат
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