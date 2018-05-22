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Рис в запеченной тыкве
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Рис в запеченной тыкве 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Ризотто из тыквы содержит в одной порции 340 ккал. Сытное, но не очень калорийное, оно может стать частью диеты.
Ингредиенты
Небольшая тыква 1 штука
рис 1 стакан
паприка 2 штуки
оливки, фаршированные паприкой 1 стакан
сливочное масло 50 г  соль и специи «средиземноморские травы» по вкусу
Способ приготовления
Тыкву хорошенько вымой, срежь верхушку, очисть от зерен. Выскобли ложкой мякоть так, чтобы остались стенки толщиной 1-1,5 см. Паприку очисть, мелко поруби ножом. Отвари рис в подсоленной воде почти до готовности, соедини с паприкой и специями. Заполни начинкой тыкву, накрой срезанной верхушкой. Запекай в духовке до готовности, заправь сливочным маслом. Перед подачей посыпь блюдо мелко нарезаной зеленью.
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняСредиземноморская
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