Рис в запеченной тыкве

Ризотто из тыквы содержит в одной порции 340 ккал. Сытное, но не очень калорийное, оно может стать частью диеты.

Ингредиенты

Небольшая тыква 1 штука

рис 1 стакан

паприка 2 штуки

оливки, фаршированные паприкой 1 стакан

сливочное масло 50 г соль и специи «средиземноморские травы» по вкусу

Способ приготовления

Тыкву хорошенько вымой, срежь верхушку, очисть от зерен. Выскобли ложкой мякоть так, чтобы остались стенки толщиной 1-1,5 см. Паприку очисть, мелко поруби ножом. Отвари рис в подсоленной воде почти до готовности, соедини с паприкой и специями. Заполни начинкой тыкву, накрой срезанной верхушкой. Запекай в духовке до готовности, заправь сливочным маслом. Перед подачей посыпь блюдо мелко нарезаной зеленью.

Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняСредиземноморская