Рецепт дня. Салат с тунцом, овощами и грибами 

Рыба идеально усваивается с овощами. Sobesednik.ru предлагает рецепт легкого салата, который придаст бодрости и сил.
Что потребуется:
200 г консервированного тунца
200 г брокколи
150 г шампиньонов
1 сладкий болгарский перец
100 г замороженного горошка
100 г замороженной кукурузы
2 ст. л. лимонного сока
1–2 ст. л. оливкового масла
1 небольшая красная луковица
соль, черный молотый перец (по вкусу)
Шампиньоны для такого салатика должны быть как можно более свежими — максимум 4–5 дней хранения. Их нужно тщательно промыть, очистить от пленок и замочить в холодной подсоленной воде на 15–20 мин., чтобы вышли токсины.
Затем порежьте грибы тоненькими пластинками, перец соломкой, положите в салатник. Лук порежьте тонкими полу— или четвертькольцами, смешайте с грибами и залейте лимонным соком.
Брокколи промойте и разберите на соцветия. Опустите брокколи, кукурузу и горошек в кипящую подсоленную воду на 2–3 мин., затем воду слейте, остудите.
Тунец разомните вилкой. Смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите, заправьте маслом и подавайте.