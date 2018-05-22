Рецепт дня. Салат с тунцом, овощами и грибами

Рыба идеально усваивается с овощами. Sobesednik.ru предлагает рецепт легкого салата, который придаст бодрости и сил.

Что потребуется:

200 г консервированного тунца

200 г брокколи

150 г шампиньонов

1 сладкий болгарский перец

100 г замороженного горошка

100 г замороженной кукурузы

2 ст. л. лимонного сока

1–2 ст. л. оливкового масла

1 небольшая красная луковица

соль, черный молотый перец (по вкусу)

Шампиньоны для такого салатика должны быть как можно более свежими — максимум 4–5 дней хранения. Их нужно тщательно промыть, очистить от пленок и замочить в холодной подсоленной воде на 15–20 мин., чтобы вышли токсины.

Затем порежьте грибы тоненькими пластинками, перец соломкой, положите в салатник. Лук порежьте тонкими полу— или четвертькольцами, смешайте с грибами и залейте лимонным соком.

Брокколи промойте и разберите на соцветия. Опустите брокколи, кукурузу и горошек в кипящую подсоленную воду на 2–3 мин., затем воду слейте, остудите.

Тунец разомните вилкой. Смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите, заправьте маслом и подавайте.