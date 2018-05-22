Легко и вкусно: диетический суп-пюре

Для тех, кто сидит на диете, этот суп — просто находка!

Ингредиенты

Крупные луковицы 2 шт.

крупные морковки 4шт.

кабачок 0,5 тыква 100 г сыр тофу 250 г петрушка по вкусу

куриный бульон 1,5 л растительное масло 100 г Способ приготовления

Овощи очистите от кожуры и нарежьте: лук мелко, морковь, кабачок и тыкву — кубиками.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте 100 г растительного масла, обжарьте на нем лук до прозрачности, добавьте морковь и тыкву, пассируйте, помешивая 3 минуты.

Добавьте кабачок и пассируйте еще 2 минуты. Влейте бульон, накройте крышкой и варите до готовности овощей. Перелейте суп в блендер и взбейте до пюреобразной консистенции, добавьте измельченный тофу или плавленый сыр и варите на медленном огне еще 2 минуты.

Посолите, добавьте по вкусу черного перца, 2 ложки светлого соевого соуса, зелень петрушки.

Подавайте суп горячим с гренками. Можно добавить 1 измельченный зубчик чеснока.

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