Яйцо с двумя желтками: есть или не есть

Наверное, каждому хоть раз в жизни попадалось яйцо с двумя желтками. Тем более, что сегодня некоторые производители возвели эту аномалию в своеобразный бренд. В том, что двухжелтковость — это действительно аномалия, специалисты в области сельского хозяйства не сомневаются. Но если это так, то можно ли употреблять такие яйца в пищу?

Приметы и суеверия

Несомненно, на яйца с двумя желтками обратили особое внимание еще наши предки. Именно поэтому с этими продуктами связано огромное количество примет и суеверий. В связи с тем, что двухжелтковые яйца встречаются крайне редко, всего 1-2 случая на тысячу, чаще всего того, кому оно попадалось, называли счастливчиком. Два желтка сулили нашедшему удачу и везение в работе и на любовном фронте.

Незамужней девушке яйцо с двумя желтками обещало скорый брак или просто свидание с возлюбленным. А вот замужней женщине стоило приготовиться к пополнению в семействе, причем, лучше сразу к рождению близнецов.

Однако некоторые приметы, связанные с двухжелтковыми яйцами, несли и негативную окраску. Например, считалось, что подобные яйца предупреждают об ухудшении погоды или даже о появлении в доме покойника.

Как это получается?

Современные ученые утверждают, что яйца с двумя желтками — это ничто иное как отклонение от нормы. По их мнению, если у курицы все в порядке со здоровьем, то все производимые ею продукты должны иметь исключительно одинарный желток. Появление же в скорлупе второго желтка обусловлено одновременным созреванием двух яйцеклеток, которые вместе проходят весь процесс в организме птицы и облачаются соответственно в единую скорлупу.

Конечно, это вовсе не значит, что курица больна какой-то страшной болезнью, которой через яйца может заразить и нас. Чаще всего причиной кладки таких аномальных яиц является гормональный сбой или гормональный дисбаланс. Поэтому большинство двухжелтковых яиц — это дело лап молодых курочек, которые только начали нестись. На втором месте курицы в возрасте, у которых тоже с гормонами зачастую не все в порядке.

Употребление в пищу

По мнению специалистов, употреблять в пищу яйца с двумя желтками абсолютно безопасно. Они обладают такими же полезными и вкусовыми качествами, как и одножелтковые. Птицеводы считают двухжелтковые яйца браком потому, что, во-первых, из них практически никогда не вылупливаются цыплята (или они просто оказываются нежизнеспособными и быстро умирают), а, во-вторых, как мы уже говорили, появление таких яиц — это тревожный сигнал для фермера: значит, у курицы какие-то проблемы с гормонами.

Безусловно, недобросовестные производители могу специально пичкать домашнюю птицу всевозможными гормональными препаратами или другими опасными добавками. Яйца от таких несушек могут быть действительно опасны для здоровья. Да и здоровье самой курицы окажется в этом случае под угрозой.