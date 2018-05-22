Названы марки опасного сливочного масла

Некоммерческая организация «Росконтроль» провела исследование сливочного масла и установила, что продукты только пяти брендов могут называться маслом высшего сорта. Масло еще двух марок оказалось опасным — в нем нашли бактерии группы кишечной палочки. Об этом говорится в результатах исследования, которые есть в распоряжении «Ленты.ру»

«Росконтроль» проверил образцы «Традиционного» и «Крестьянского» масел 31 марки. Выяснилось, что к высшему сорту могут относиться только образцы «Экомилк», Valuiki, «Белорусское», «Му-у», «Радость вкуса». «Остальная продукция в той или иной степени имеет признаки фальсификации или не соответствует требованиям безопасности», — говорится в сообщении организации.

При исследовании других образцов были обнаружены нарушения — в частности, в маслах «Кубанский молочник» и «То самое масло» нашли бактерии группы кишечной палочки. Продукция брендов «Родная кухня», «Солнечная долина», «Лав продукт», «Молоко плюс» и «Посейдон сервис» оказалась фальсификатом.

По результатам исследования «Росконтроль» также установил, что «Число Му», «Ровеньки», «Крестьянские узоры», «Выбор хозяйки» — «некачественное масло, имеющее признаки порчи, посторонний запах или вкус». Еще несколько брендов «улучшили» собственное масло, указав на упаковке «высший сорт», которому продукт не соответствует. В список таких марок попали «Милава», «Простоквашино», «Вкуснотеево», «Романов луг», «Из Вологды» и «Коровка из Кореновки», «То самое масло», «Кубанский молочник», «Киржачский молочный завод», «Сернурский сырзавод», «Искренне Ваш», «Балтком», «Молочные узоры», «Милье», «Вологодское лето», «Князь Вежич».

Ранее «Росконтроль» провел исследование сарделек «Докторские» пяти брендов — «Микоян», «Рублевский», «Мясной дом Бородина», «Дымов» и «Ближние горки». По результатам экспертизы все они были занесены в черный список за несоответствие маркировке.