Пицца Маргарита 

Рецепт пиццы с помидорами и моцареллой
Ингредиенты
Сухие дрожжи 7 г сахар 1 ст. л.
теплая вода 250 мл мука 350 г соль по вкусу
оливковое масло 2 ст. л.
помидоры 400 г чеснок 2 зубчика
сухой базилик 2 ст. л.
томатная паста 2 ст. л.
моцарелла 100 г пармезан 100 г Способ приготовления
Положить дрожжи и сахар в миску, добавить 4 ст. л. воды. Оставить постоять в теплом месте 15 минут. Смешать муку с солью и сделать колодец в центре. Добавить масло, смесь с дрожжами и оставшуюся воду. Деревянной ложкой замесить тесто.
Время готовки1,5 ч Количество персон1 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская
Выложить тесто на стол, посыпанный мукой и месить около 5 минут. Вернуть в миску, накрыть полотенцем и оставить на 30 минут, чтобы оно поднялось в 2 раза.
Месить тесто еще 2 минуты, затем руками распределить по смазанному маслом противню.
Для начинки нарезанные помидоры, чеснок и базилик тушить на оливковом масле 20 минут. Добавить соль, перец, томатную пасту и слегка остудить.
Намазать основу начинкой, посыпать моцареллой и пармезаном и запекать в разогретой духовке при 200 градусах в течении 20-25 минут. Подавать горячей.
Фото: thinkstock