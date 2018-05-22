Пицца Маргарита

Рецепт пиццы с помидорами и моцареллой

Ингредиенты

Сухие дрожжи 7 г сахар 1 ст. л.

теплая вода 250 мл мука 350 г соль по вкусу

оливковое масло 2 ст. л.

помидоры 400 г чеснок 2 зубчика

сухой базилик 2 ст. л.

томатная паста 2 ст. л.

моцарелла 100 г пармезан 100 г Способ приготовления

Положить дрожжи и сахар в миску, добавить 4 ст. л. воды. Оставить постоять в теплом месте 15 минут. Смешать муку с солью и сделать колодец в центре. Добавить масло, смесь с дрожжами и оставшуюся воду. Деревянной ложкой замесить тесто.

Время готовки1,5 ч Количество персон1 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская

Выложить тесто на стол, посыпанный мукой и месить около 5 минут. Вернуть в миску, накрыть полотенцем и оставить на 30 минут, чтобы оно поднялось в 2 раза.

Месить тесто еще 2 минуты, затем руками распределить по смазанному маслом противню.

Для начинки нарезанные помидоры, чеснок и базилик тушить на оливковом масле 20 минут. Добавить соль, перец, томатную пасту и слегка остудить.

Намазать основу начинкой, посыпать моцареллой и пармезаном и запекать в разогретой духовке при 200 градусах в течении 20-25 минут. Подавать горячей.

Фото: thinkstock