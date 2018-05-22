Грибная запеканка

Готовим изумительные грибы Киче с луком

Ингредиенты

Мука 200 г несоленое замороженное сливочное масло 100 г порошок для выпечки 1/4 ч. л.

яйца 1 шт.

соль по вкусу

нарезанные грибы 2 ст.

лук 1 большая головка

молоко 1/2 чашки

тертый сыр чеддер 3/4 стакана

яйца (для начинки) 2 шт.

масло 1 ст. л Способ приготовления

Смешать муку, соль и порошок для выпечки. Натереть замороженное масло. Перетереть муку с маслом, образовав крошку.

Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСложно КухняМеждународная

Добавить яйцо и замесить тесто. При необходимости вы можете добавить несколько капель ледяной воды. Положите тесто на посыпанную мукой поверхность.

Раскатать толщиной около 5 см. даже если нет четкого круга. Просто убедитесь, что толщина более или менее равномерная.

Возьмите форму для выпечки и выложите туда тесто, образовав бортики. Поставьте форму с тестом в холодильник.

Приготовление начинки

Нагреть масло в сковороде и обжарить лук до золотисто-коричневого цвета. Добавить грибы и обжарить до мягкости, когда вся вода испарится из сковородки. Посолить и поперчить и хорошо перемешать. Грибы нужно полностью охладить.

Взбить в миске 2 яйца. Добавить 1/2 чашки молока к яйцам.

В яично молочную смесь добавить 3/4 чашки тертого сыра чеддер. Хорошо перемешать.

Теперь можно достать форму с холодильника для начинки. Положите смесь лука с грибами равномерно на тесто.

И залить все равномерно с молочно-яичной смесью с сыром до самого края, полностью покрыв грибы.

Выпекать до образования золотисто-коричневого цвета от 25 до 30 минут.