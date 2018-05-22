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Лазанья с тыквой
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Лазанья с тыквой 

Карельские вести 57 минут назад
Фото: Карельские вести
«Облегченная» лазанья с тыквой, шпинатом и соусом бешамель.
Ингредиенты
Мускатная тыква (небольшая) 1 шт  лук 1 шт  молоко 600 мл  лавровый лист 3 шт  черный перец горошком 5-6 шт  мускатный орех 1 щепотка
шпинат 140 г  чеснок 1 зубчик
сливочное масло 25 г  оливковое масло 1 ст. л.
мука 2 ст. л.
пластины для лазаньи 6-7 шт  сыр чеддер 50 г  соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская
Тыкву очистите, удалите семена и нарежьте мякоть небольшими кубиками. Сложите в миску, добавьте крупно нарезанный лук, полейте оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте до мягкости. Духовку не выключайте.
Тем временем влейте молоко в небольшую кастрюльку. Добавьте лавровый лист, перец горошком и мускатный орех. Поместите на очень медленный огонь и подогревайте примерно в течение 45 минут, не доводя до кипения. Затем процедите молоко через сито или марлю. Отставьте.
Растопите сливочное масло в большой сковороде. Добавьте муку и тщательно перемешайте. Готовьте около 2 минут. Влейте молоко, посолите и поперчите. Готовьте, пока соус не загустеет.
Тем временем потушите шпинат в небольшом количестве масла вместе с измельченным чесноком в течение 1-2 минут. Затем тщательно отожмите шпинат.
Начинайте выкладывать слои: 1 — тыква, 2 — пластины для лазаньи, 3 — 1/3 соуса, 4 — шпинат, 5 — пластины для лазаньи, 6 — оставшийся соус, 7 — тертый сыр. Слегка сбрызните сверху оливковым маслом и поперчите. Запекайте в течение 30-40 минут до золотистого цвета.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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