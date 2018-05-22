Лазанья с тыквой

«Облегченная» лазанья с тыквой, шпинатом и соусом бешамель.

Ингредиенты

Мускатная тыква (небольшая) 1 шт лук 1 шт молоко 600 мл лавровый лист 3 шт черный перец горошком 5-6 шт мускатный орех 1 щепотка

шпинат 140 г чеснок 1 зубчик

сливочное масло 25 г оливковое масло 1 ст. л.

мука 2 ст. л.

пластины для лазаньи 6-7 шт сыр чеддер 50 г соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская

Тыкву очистите, удалите семена и нарежьте мякоть небольшими кубиками. Сложите в миску, добавьте крупно нарезанный лук, полейте оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте до мягкости. Духовку не выключайте.

Тем временем влейте молоко в небольшую кастрюльку. Добавьте лавровый лист, перец горошком и мускатный орех. Поместите на очень медленный огонь и подогревайте примерно в течение 45 минут, не доводя до кипения. Затем процедите молоко через сито или марлю. Отставьте.

Растопите сливочное масло в большой сковороде. Добавьте муку и тщательно перемешайте. Готовьте около 2 минут. Влейте молоко, посолите и поперчите. Готовьте, пока соус не загустеет.

Тем временем потушите шпинат в небольшом количестве масла вместе с измельченным чесноком в течение 1-2 минут. Затем тщательно отожмите шпинат.

Начинайте выкладывать слои: 1 — тыква, 2 — пластины для лазаньи, 3 — 1/3 соуса, 4 — шпинат, 5 — пластины для лазаньи, 6 — оставшийся соус, 7 — тертый сыр. Слегка сбрызните сверху оливковым маслом и поперчите. Запекайте в течение 30-40 минут до золотистого цвета.