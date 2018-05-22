Свежие, майские, полезные: как приготовить варенье из одуванчиков и щи из крапивы

Диетологи уверяют — растения, которые появляются в мае, очень полезны для здоровья. Богатая витаминами зелень приходится как нельзя кстати после зимнего авитаминоза. «ВМ» выяснила, что можно приготовить из простых одуванчиков, и кому лучше воздержаться от употребления щавеля.

Забытые лакомства

Когда говорят «зелень», большинство из нас сразу же представляет укроп, петрушку или салат. Но вкусных и полезных трав гораздо больше, и некоторые из них уже сегодня распускаются прямо у нас под ногами. Яркий пример — одуванчики.

— Одуванчики просто не все умеют готовить, — рассказывает диетолог Елена Соломатина . — Листья одуванчиков горьковаты, их нужно ошпаривать кипятком. Кроме того, собирать их нужно в экологически чистых местах.

Листья одуванчиков можно использовать для приготовления салатов, корни добавляют в муку при приготовлении выпечки, из цветов заготавливают варенье.

— Я и сама увлекалась этим в детстве — варила варенье из одуванчиков, — вспоминает Елена Соломатина. — Оно немного похоже на мед. А если добавить в него лимонных корочек, получается еще вкуснее.

Другое полезное растение — щавель. Он богат витамином С, однако с ним нужно быть осторожным, особенно людям, страдающим камнями в почках и имеющим склонность к подагре — щавелевая кислота негативно влияет на течение этих заболеваний.

Майские рецепты

Варенье из одуванчиков

— 400 головок одуванчика — 2 лимона — 1,5 килограмма сахара — 1 литр воды

Цветы нужно отделить от стеблей и хорошо промыть. Полтора лимона порезать вместе с кожицей. Сахар высыпается в кипящую воду для приготовления сиропа, в который добавляются цветы и нарезанный лимон. Варить 10-15 минут. В конце варки нужно добавить сок оставшейся половинки лимона и снять кастрюлю с огня.

Получившейся смеси нужно дать настояться до следующего дня, затем процедить, отжать цветы и поставить на огонь на 20 минут. Как только варенье нагреется, можно разливать его по банкам и закатывать.

Вино из одуванчиков

— литровая банка цветков одуванчика — 2 лимона — 1,5 килограмма сахара — 100 грамм изюма — 3-4 веточки мелиссы или мяты

Для приготовления вина используются только лепестки одуванчиков, которые отделяются при помощи ножа. Они кладутся в большую кастрюлю и заливаются 4 литрами холодной кипяченой воды, накрываются крышкой и отстаиваются в течение суток.

На следующий день готовится сироп — в 0,5 литра воды растворяется сахар и варится на маленьком огне. Чтобы проверить его готовность, нужно капнуть сиропом на гладкую поверхность: капля не растеклась, значит все готово.

Настой из одуванчиков нужно вскипятить, затем снять с огня и дать остыть. Отвар процеживается через сито, лепестки больше не нужны. Лимоны очищаются от цедры, из мякоти выжимается сок. В цветочный отвар добавляется сахарный сироп, изюм, мелисса, цедра и сок лимона. Получившееся «зелье» тщательно перемешивается и закрывается марлей на два дня для брожения. После первичного брожения лимонную кожицу и мелиссу необходимо удалить.

Жидкость переливается в большую бутылку вместе с изюмом, на горлышко насаживается резиновая перчатка с заранее проделанной дыркой в пальце. Бутыль нужно спрятать в темное место и настаивать при комнатной температуре для дальнейшего брожения. Когда оно прекратится, нужно отделить осадок. На последнем этапе приготовления вино переливается в бутылки, которые нужно закупорить и убрать в прохладное темное. Примерно через полгода вино готово. Привет, Рей Брэдбери!

Окрошка со щавелем

— 1 литр кефира — 2 стакана воды — полстакана сметаны — 4 пучка молодого щавеля — 6 свежих огурцов — 1 пучок редиса — 1 пучок зеленого лука — 1 столовая ложка консервированной кукурузы — 1 стакан зеленого консервированного горошка

Нарезать редис, щавель и огурцы, добавить зеленый горошек и кукурузу, мелко нарезанный лук и соль. Все ингредиенты помещаются в кастрюлю и заливаются холодной смесью из кефира и воды, затем перемешиваются. В готовую окрошку добавляется сметана.

Щи из крапивы

— 1 литр куриного, овощного бульона или воды — 200 грамм молодых листочков крапивы — 3 средние картофелины — 1 средняя луковица — половина кочана салата «Айсберг» — толеное масло — соль, молотый черный перец — 4 яйца всмятку и сметана

Лук нужно очистить и мелко нарезать. В кастрюле с толстым дном топится масло, туда выкладывается лук и обжаривается на слабом огне 10 минут. Очищенный картофель нарезается средними кубиками и отправляется вслед за луком. Затем в кастрюлю заливается бульон или вода, все это доводится до кипения, солится и варится до полной мягкости картофеля — примерно 20 минут.

Листья крапивы нужно порубить и отварить ровно одну минуту. После этого почти готовый суп надо снять с огня и блендером превращается в пюре.

Салат «Айсберг» тонко шинкуется и добавляется в горячий суп. Перец по вкусу. После этого блюду нужно дать настояться 5 минут, затем подать с нарезанными пополам яйцами и сметаной.

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