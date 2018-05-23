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Тартар из сибаса с мороженым из авокадо
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Тартар из сибаса с мороженым из авокадо 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
филе сибаса — 80 г  авокадо — 50 г  томаты бакинские (без сердцевины) — 50 г  лук сибулет — 3 г  лимонный фреш — 15 г  масло оливковое — 20 мл  соус табаско — 2 г  соль — 2 г  перец черный молотый — 1 г  мороженое из авокадо — 50 г  кресс-салат — для украшения
Приготовление:
Сибас очистить от костей, кожи (либо взять филе), нарезать средним кубиком 0,5х0,5 см, добавить лук сибулет, оливковое масло, сок лайма и лимона, соль. Все перемешать, можно подавать сразу, можно дать промариноваться. Салат с авокадо: авокадо почистить, нарезать средним кубиком, добавить фреш лайма и лимона, оливковое масло, посолить. Все перемешать.
Подача:на тарелку выложить салат с авокадо, на него — нарезанные кубиком томаты (без кожицы и семечек), сверху тартар из сибаса, затем салат микрогрин. Рядом положить мороженое с авокадо.
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