Для тех, кто на диете: 6 рецептов низкокалорийных десертов 

Татара от ресторан «Казбек» и шеф-повара Мамия Джоджуа Вам понадобится: виноградный сироп «Изабелла» — 50 г виноградный сок белый — 1 л кукурузная мука — 175 г сахар — 50 г Приготовление: Виноградный сок довести до кипения, затем на медленном огне выпарить до половины. Добавить виноградный сироп. Медленно, всыпая муку, замешать единую однородную массу. Противень с высокими бортами смочить холодной водой и вылить туда получившуюся массу. Не накрывая, дать остыть и настоять 12 часов. Гаспачо из вишни с ванильным мороженым и ореховым печеньем от ресторана «Жеральди» и шеф-повара Игоря Котова Вам понадобится: Для гаспачо: черешня — 830 г вишневое пюре — 700 г сахар мусковадо — 200 г винный красный уксус — 50 г Для печенья: мука — 104 г сахарная пудра — 50 г глюкоза — 120 г сок апельсина — 100 г сливочное масло — 100 г куриный белок — 30 г фундук — 70 г Для подачи: ванильное мороженое черешня Приготовление: Соединить черешню, вишневое пюре, сахар мусковадо и винный красный уксус и взбить блендером до однородной консистенции. Пропустить получившуюся смесь через сито. Смешать в блендере муку, сахарную пудру, глюкозу, сок апельсина, сливочное масло, куриный белок и измельченный фундук. Выложить тесто тонким слоем на противень и выпекать при температуре 180 градусов в течение 10 минут. Выложить в тарелку шарик ванильного мороженого, аккуратно воткнуть в него ореховое печенье, вылить гаспачо и украсить свежими ягодами черешни. Семифредо от ресторана Moregrill и шеф-повара Франческо Ди Марцио Вам понадобится: меренга — 100 г патабомб — 100 г сливки — 250 г маскарпоне — 150 г вяленые ягоды (вишня, клубника, земляника) — 75 г свежие ягоды (голубика, клубника, малина) — 60 г карамельный соус — 60 г Для патабомба: яичный желток — 120 г сахарный песок — 220 г вода — 60 г Довести сахар с водой до температуры 121°С и влить в смесь желтков. Взбивать до тех пор, пока не охладится. Для меренги: белок яичный — 125 г сахарный песок — 250 г вода — 50 г Белок и 50 г сахара взбить до пышной пены. Довести сахар (200 г) с водой до температуры 121°С и влить белок, не переставая взбивать. Приготовление: Маскарпоне смешать с патабомбом, аккуратно перемешать с меренгой, добавить вяленые ягоды. Разложить по формам и отправить замораживаться на два часа. На блюдо выложить семифредо, украсить свежими ягодами и полить карамельным соусом. Пеламуши от ресторана «Джонджоли» и шеф-повара Русико Шаматава Вам понадобится: натуральный сок из винограда — 1 л кукурузная мука — 110 г сахар — 200 г грецкие орехи (очищенные) — 40 г виноград красный — 160 г мята — 8 г Приготовление: В холодный виноградный сок добавить муку и сахар. Перемешать и довести до кипения на сильном огне. Томить полученную массу 30-40 минут, постоянно помешивая, до получения консистенции густой сметаны. Горячую массу разлить в креманки по 140 г и поставить в холодильник до полного застывания. Пеламуши выложить на тарелки, перевернув формы (предварительно внутри формы, по краю пеламуши, провести теплым ножом, чтобы десерт легко отошел). Украсить пеламуши «бабочкой» грецкого ореха и листьями мяты. Можно еще украсить десерт красным виноградом. Клубничный сметанник от повара ресторана «Хачапурия» Вам понадобится: бисквит — 125 г клубника — 175 г сметана 30% — 400 г сливки 35% — 200 г сахарная пудра — 100 г Приготовление: Взбить 3 яйца, добавить 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 150 г муки и 2 г разрыхлителя. Все взбить и выпекать в течение 30 минут при 160 градусах. Берем кулинарные кольца диаметром 7,5 см. Разрезать бисквит под размер кольца в 10 г. Дольками нарезать клубнику, выложить вдоль стенки кольца. Чтобы приготовить сметанный соус, необходимо смешать сметану, сливки и сахарную пудру. Вырезанный круг бисквита выложить у основания кольца, затем добавить мелко нарезанную клубнику в центр сметанника и залить все кремом. Бламанже из фиалок с малиновым муссом от ресторана «Ботик Петра» и шеф-повара Анатолия Кулешова Вам понадобится: сливки — 300 мл фиалковый концентрат — 30 г фиалковый сироп — 60 г желатин — 2 г ягоды мята Приготовление: Желатин растворяем в сиропе. Делим сливки на две части, в первую часть сливок добавляем 1/3 концентрата, а во вторую — оставшийся. Взбиваем до состояния сметаны. Заливаем в подготовленную креманку одну часть и даем застыть в холодильнике. Вторую часть заливаем сверху и тоже даем застыть. Заливаем сиропом и опять оставляем, чтобы все застыло. Украшаем ягодами и мятой. Фото: архивы ресторанов