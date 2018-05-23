Больничная еда в разных странах мира

СодержаниеРоссияСоединенные штаты АмерикиЭстонияВеликобританияОсновное обеденное блюдо:Основное блюдо для вечерней трапезы:ИталияФранцияИзраильПортугалияГерманияГрецияГолландия

Больничный рацион часто ассоциируется с какими-то ограничениями, более того, считается, что такое меню вызывает у обычного человека определенный дискомфорт. Предлагаем пробежаться по карте мира и выяснить, как кормят своих пациентов медицинские учреждения в разных странах.

Россия

Больничный рацион в России часто ругают и называют довольно скудным. Во времена Советского Союза он базировался на системе питания, разработанной под руководством М. И. Певзнера. Она предусматривала номерное обозначение лечебных диет (столов). В настоящее время они объедены и включены в систему диет, стандартно применяемых при том или ином заболевании.

Кстати!

Нормы лечебного питания утверждены Министерством здравоохранения РФ . При этом предусматривается шесть видов диет: стандартная, щадящая, высоко— и низкокалорийная диета, а также диета с повышенным либо пониженным содержанием белка. Помимо прочего существуют особые диеты:

хирургические (например, диета при язвенном кровотечении); разгрузочные (на яблоках, рисово-компотная, на твороге и т. п.); специальные рационы (магниевый, калиевый, вегетарианский и т. д.).

Режим питания четырехразовый, но отдельным категориям больных (язва 12-перстной кишки, диабет и т. п.) могут быть установлены более частые приемы пищи. Решение принимается на Совете по лечебному питанию.

Человеку, которому положена стандартная диета, предложат на завтрак кашу, ломтик хлеба с кусочком сливочного масла (иногда дадут еще сыр) и стакан чая. В некоторые дни могут дополнить утреннюю трапезу вареным яйцом.

Обед будет состоять из двух блюд, но иногда в меню включают салат из овощей. Супы варят на бульоне: это могут быть щи, борщ, рассольник, суп с лапшой и т. п. Единственный минус — первые блюда, как правило, очень жидкие. На второе предложат рис, макаронные изделия, картофель, крупы и какое-либо мясное блюдо (котлеты, фрикадельки и пр.) или рыбу. Из напитков будут: чай или компот из сухофруктов.

Ужин варьируется в зависимости от дня недели. Это может быть или каша, или запеканка, или картофельное пюре с рыбой и т. п. Иногда дают салат из тертой вареной моркови либо свеклы или из свежих овощей.

Обещанный четвертый прием пищи — это либо полдник (и тогда сразу после тихого часа будет на выбор: запеченное яблоко, творог, йогурт и т. п.) либо незадолго до отхода ко сну вам предложат стакан кисломолочного напитка или молока. Если повезет, вечернюю трапезу дополнят пряником или печеньем.

Личный опытТатьяна (Россия, Москва)

С детства у меня был такой странный и не совсем приятный обычай — встречать свой день рождения в больничной палате инфекционного отделения. Не знаю, почему так случалось, но я попадала туда незадолго до этой даты. Поэтому, можно сказать, что больницы я не люблю с детства. В день рождения, особенно ребенку, хочется большой торт и чтобы обязательно со свечками, а мне предлагали жидкую овсянку без соли, сахара и масла на воде, а еще — безвкусный, абсолютно несладкий кисель.

Когда выросла, в больницы попадать перестала. Не знаю, может у меня к ним выработался стойкий иммунитет! Но около года назад снова пришлось побывать в стационаре с воспалением аппендикса. После операции я была на определенном столе, особо ничего нельзя было есть, поэтому на минуту появилось такое ощущение, что снова попала в детство. Правда, тогда все было намного грустнее, то есть я отметила, что сейчас питание стало немного разнообразнее.

Давали каши, за исключением риса и гречки. Я лежала всего три дня, поэтому застала только овсяную, ячневую и пшеничную каши. Делали их на воде, без масла и соли.

На обед был пустой суп с крупами. Его делали очень жидким, моркови и лука там не было, только немного картошки и крупа, например, та же самая овсянка.

На ужин для улучшения перистальтики была вареная свекла, натертая на крупной терке, но, конечно, без добавок в виде соли и соусов, ее заправляли небольшим количеством масла.

Чуть сладкий кисель был и напитком, и десертом.

Из дома в виде передач разрешен был только кефир, но маложирный.

Как видите, питание такое, что вылечиться захочется как можно скорее, поэтому я рада, что в этот раз для меня это было всего три дня.

Соединенные штаты Америки

Кормят в медицинских учреждениях США не плохо. Ограничений в больничном питании американцев практически нет. В стандартном меню присутствуют:

сок, чай и кофе; овощные салаты; мясо и рыба; хлеб и тосты; блюда из яиц; различные супы и гарниры; вафли, оладьи, кексы и шоколадный пудинг.

Предлагается также меню в зависимости от проповедуемой религии. Естественно, пациентам со специфическими заболеваниями (диабет и т. п.) все же запрещено употреблять определенные группы продуктов. А после операции будет рекомендован щадящий режим питания: куриный бульон, фруктовое желе, чай, клюквенный сок и пр.

В некоторых больницах еду можно заказать в любое время в промежуток времени с 6.00 до 20.00.

В ряде детских больниц, если ребенок находится на лечение с одним из родителей, еду принесут только маленькому пациенту. Однако взрослый легко может заказать двойную порцию, и при этом никто из персонала не поинтересуется, почему ребенок ест так много.

А вот в Штате Калифорния не пренебрегают фастфудом — в меню могут быть включены, например, картофель фри и гамбургер.

Между тем!

Американская медицинская ассоциация (АМА) призывает больницы ввести веганское меню, а также отказаться от красного мяса, добавленного сахара и большого количества соли. Stony Brook University Hospital (Нью-Йорк) выращивает овощи в собственном саду, расположенном на крыше здания медицинского учреждения. В итоге больница предлагает пациентам здоровые варианты растительного меню. По имеющимся данным, шеф-повар этой больницы запретил бекон, хот-доги и газированные напитки.

Эстония

Все эстонские больницы самостоятельны: они сами закупают оборудование, устанавливают размер заработной платы и т. п. По сравнению с советскими временами в Эстонии уменьшилось и количество больниц, и койко-мест, а средний срок пребывания в стационаре сократился с двух недель до 5 дней.

Это интересно!

На сайте Западно-Таллиннской Центральной больницы представлена памятка о правилах питания для пациентов. Согласно ее содержанию, во время нахождения в стационаре пациент обеспечивается трехразовым питанием. Если больной поступит в больницу в промежуток времени с 9.00 до 13.00, на обед он уже может не рассчитывать, его накормят разве что ужином. А в день выписки пациентам гарантируют только завтрак.

Личный опытОльга (Россия, Санкт-Петербург — Эстония, Таллин)

Я родилась и выросла в Эстонии. Но после окончания уехала учиться в Санкт-Петербург и осталась здесь. На Родине бываю ежегодно.

Болею редко, за всю свою взрослую сознательную жизнь дважды попадала в стационар, и очень рада тому, что имею относительно крепкое здоровье. Я веду здоровый образ жизни, придерживаюсь правил рационального питания, и считаю, что оно тоже может быть вкусным и разнообразным, нужно лишь проявить фантазию. Диетами не увлекаюсь — спасибо генетике — в моем роду все сохраняют стройную фигуру до зрелого возраста!

По всем этим причинам больницы для меня — это какой-то тихий ужас! Особенно меню! Могу сказать, что и в культурной столице России, и в столице на моей исторической Родине — питание примерно одинаковое. Наверное, сказывается, что когда-то мы были частями одной большой страны, и какие-то традиции сохраняются до сих пор.

Утром обычно дают кашу, батон и кусочек масла, а из напитков — компот или чай.

В обед будет жидкий суп, на второе — макароны или картофельное пюре на воде с небольшим кусочком рыбы, курицы или мяса. Запить все это можно несладким чаем.

Ужин в больницах очень рано, где-то в районе 17.00 и особым разнообразием не отличается. Это будет или каша, или какая-нибудь запеканка, или другое второе блюдо, но без особых изысков. Мясного ингредиента ожидать не стоит — он положен только на обед! Из напитков все те же чай или компот.

Незадолго до ночного сна могут дать кефир, йогурт или стакан молока.

В общем, меню довольно скудное, неразнообразное и от такой еды точно не поправишься, не умереть бы быстрее, чем планировал.

Если пациент может передвигаться самостоятельно, то ходит в столовую сам, а если нет — ему все принесут в палату. То же касается и больничных палат в инфекционном отделении — там просто нельзя никуда выходить. Вот уж где грустно!

Но если повезло настолько, что ты можешь ненадолго покидать отделение, то на первом этаже больничного городка открыты кафе, где всегда есть чем перекусить — особо контроля за этим нет, тут пациент сам за себя отвечает, и выбор делает, руководствуясь лишь своим здравым смыслом.

Великобритания

Больницы Туманного Альбиона делятся на две категории: частные и государственные. За вторые отвечает Национальная служба здравоохранения. В государственных медицинских учреждениях Англии накормят три раза — пациентам положен завтрак, обед и ужин. При этом человек сам выбирает из предложенных вариантов, что он будет есть в течение дня. Отдельно выделены блюда для тех, у кого есть аллергия или какое-либо заболевание, которое требует особого питания, например, диабет.

Помимо трехразового питания есть еще и перекусы, где больному будут предложены свежие фрукты, кусочек торта или пирога, йогурт, сладкое или соленое печенье, а также напитки на выбор: сок, кофе, чай, какао. Всегда доступна вода.

Рассмотрим вариант стандартного больничного меню на примере многопрофильной больницы, расположенной в городе Саутгемптон (графство Хэмпшир, южное побережье Великобритании).

На завтрак можно выбрать один из горячих напитков (чай, кофе или какао) и дополнительно заказать стакан фруктового сока.

Помимо этого разрешено взять любые 4 продукта на выбор:

хлопья (кукурузные, цельнозерновые, рисовые или печенье из хлопьев); овсяная каша; фрукты; хлеб или тосты; йогурт; добавки (масло или обезжиренный спред, и в дополнении на выбор: мед, мармелад, джем или мармит). На заметку!

Мармит — дрожжевой экстракт темно-коричневого цвета с выраженным соленым вкусом. Считается традиционным английским блюдом. Обычно намазывается на хлеб, но может добавляться в суп для придания ему характерного вкуса. Продается в круглом контейнере из коричневого стекла.

Обед и ужин отличаются только основным блюдом. Оно дается на выбор, при этом ассортимент достаточно разнообразен — доступно до 8-10 наименований. Перечислим лишь некоторые из них.

Основное обеденное блюдо: запеканка из мяса и картофеля; запеченная курица и овощной пирог; лазанья с говядиной; лосось с запеченной капустой (брокколи); паста с сыром. Основное блюдо для вечерней трапезы: курица и овощная запеканка; тушеная говядина с картофелем; паста и запеченный тунец; овощная лазанья; омлет.

В обед и ужин помимо основного блюда можно дополнительно заказать и суп. Обязательным элементом трапезы являются фруктовый сок (яблочный или апельсиновый) и булочка с маслом или обезжиренным спредом (при желании она сопровождается нарезкой из ветчины, лосося или сыра). Есть возможность выбрать гарнир: предлагаются отварной рис и блюда из картофеля (пюре, отварной или жареный картофель). Доступны сезонные овощи и фрукты (бананы, яблоки). Завершает трапезу десерт, выбор очень разнообразен — доступно свыше 10 наименований. Перечислим некоторые из них:

крамбл (английский пирог из крошки песочного теста с начинкой из летних фруктов); суфле из яблок; рисовый пудинг; клубничный чизкейк; малиновый трайфл (английский десерт из взбитых сливок и ягод); обезжиренный фруктовый йогурт; мороженое. Кстати!

Основные блюда и десерты имеют стандартный размер. Он определяется с учетом принципов сбалансированного питания, но при желании порцию можно уменьшить. Фрукты относят к десертам и перекусам. Гарнир и сезонные овощи доступны в трех вариантах порции: маленькая, стандартная и двойная.

Италия

Семейный врач — ключ к госпитализации в Италии. Такие врачи делятся на две категории: семейный врач-педиатр принимает детей до 14 лет и семейный врач для взрослых — здесь обслуживаются люди от 14 лет и старше. Но нужно иметь государственную страховку, а чтобы семейный врач решил, что вас следует направить на лечение в стационар, должен быть серьезный повод. Однако все будет бесплатным: и лечение, и трехразовое питание, и выбор меню.

Я родом из России, но в Италии живу уже больше пятнадцати лет. Болею очень редко, поэтому в медицинских учреждениях часто не бываю. Довелось как-то лежать в клинике после аварии, но это было достаточно давно. Тогда общей столовой не было, еду приносили прямо в палату. Накануне вечером перед операцией кормить почти не будут. К моему удивлению и расстройству, мне дали только жиденький бульон с мелкой пастой, которая напоминала собой наши звездочки. Отмечу, что моя знакомая работает в больнице, и она мне сказала, что здесь особых изменений не произошло.

Питание в медицинских учреждениях Италии, конечно, отражает привычную средиземноморскую кухню, но с более простым и легким рационом.

На завтрак будет круассан, из напитков можно выбрать молоко, чай, кофе с молоком. Во время завтрака предлагается меню на обед, а во время обеда на ужин, можно выбрать из двух-трех предложенных блюд на первое, и так же на второе.

На второе в рационе:

рис; овощи; ризотто; сыры; куриная грудка (или грудка индейки) в разных вариантах: на гриле, в соусах и т. д. ; телятина; равиоли; и, конечно же, паста в самых разнообразных вариациях!

А на первое вам могут предложить суп с мелкой пастой или суп-пюре (из гороха, картошки, моркови, чечевицы, цветной капусты и т. д.).

Отдельно хочу рассказать о продукте под названием «брезаола». Это итальянское колбасное изделие — вяленая постная говядина, — которую производят в долине Вальтеллина (Valtellina), где я и проживаю. Этот диетический продукт широко используется в различных диетах — детских, малокалорийных, спортивных, при диабете, для пожилых, — это самое низкокалорийное колбасное изделие с высоким содержанием белков и витаминов. Оно хорошо усваивается, и, кроме того, это действительно очень вкусная штука! В больничном меню ее предлагают на второе (тогда как в ресторанах обычно на закуску).

В заключение могу сказать, несмотря на то, что медицина в Италии бесплатна (о, да, мы платим за это большие налоги!), кормят в больницах очень разнообразно и вкусно!

Франция

Во французских медицинских учреждениях кормят неплохо. Организовано четырехразовое питание. Если еды будет недостаточно, можно перекусить в кафе при больнице.

Завтрак состоит из кофе или чая и булочки с джемом.

В обед будет суп, салат из овощей, основное блюдо — отварные овощи либо тушеная капуста или кабачки, а также котлета или сосиски, либо кусочек рыбы или курицы. На десерт дадут творог с джемом или йогурт.

В полдник кусок пирога или торта, стакан чая либо кофе, а могут дать и сок.

На ужин подаются более легкие блюда: супы, салаты, рыба или курица с овощным гарниром.

Израиль

Система здравоохранения в Израиле представлена государственным сектором, больничными кассами, обеспечивающими медицинское страхование и предоставляющими медицинские услуги, а также частным сектором.

В Израиле развит медицинский туризм. Здесь заинтересованы в иностранных пациентах, так как они платят за лечение. В государственных клиниках помощь бесплатна только для израильтян.

Кстати!

Министерство здравоохранения Израиля устроило конкурс среди больниц страны, чтобы выяснить, в которой из них кормят самой полезной и вкусной пищей. Победителем стал один из медицинских центров, расположенных в Иерусалиме. Он представил на конкурс самое оригинальное блюдо — рыбу, обернутую рисовой бумагой, а в дополнении к ней был подан салат из лекарственных трав. Видеоролики с эпизодами конкурса были продемонстрированы всему миру.

Виктор Леви, врач высшей категории (Израиль), работает в сфере медицинского туризма

В Израиле отношение к диетическому питанию не такое, как в России. Чтобы позвали диетолога к пациенту, должна быть уважительная причина. Обычно есть один диетолог на больницу, который консультирует тех, кому это действительно необходимо (сахарный диабет, серьезный избыток веса и т. д.).

Больничная еда и обычный рацион среднестатистического человека: в чем отличие?

В Израиле питание в больнице практически не отличается от рациона среднестатистического человека, за исключением отдельных случаев, когда есть веские медицинские причины. Пожалуй, единственное принципиальное отличие — это отсутствие острых блюд.

Отмечу, что в Израиле нет глобального назначения всем подряд так называемых «столов». Если нет особых показаний, то питание дается на общих основаниях. Обычно больница предлагает пациенту 2-3 блюда на выбор. При этом ежедневное меню состоит из определенного количества порций с уменьшенным содержанием соли, сахара/углеводов, жира. Специи — по минимуму.

В израильских больницах еда основана на Средиземноморском рационе — с обилием фруктов и овощей, рыбы, молочных продуктов, оливкового масла. В ней относительно мало жира и красного мяса. В меню чаще встречается курица и индюшатина. Кроме того, есть специфика, связанная с кашрутом (сводом требований к продуктам питания и способам приготовления пищи согласно религиозной традиции в Иудаизме), так как почти все больницы обязаны предоставлять исключительно кошерное питание, что подразумевает отсутствие в меню свинины, а также полное разделение мясного и молочного. Таким образом, обычно завтраки и ужины молочные (без мяса), а обед мясной (без молочных продуктов).

«Категория» пациента и больничная еда Иногда есть взаимосвязь между меню и заболеванием пациента. Приведу два примера:

Послеоперационное меню не всегда отличается от обычного больничного рациона. Здесь все зависит от заболевания и того, каким было медицинское вмешательство. Если, например, пациент перенес операцию на ЖКТ, то сначала дается жидкое питание, потом полужидкое, затем в блендере и т.д. Пациентам, у которых есть проблемы с глотанием пищи подают еду, приготовленную в блендере.

Питание в израильских родильных отделениях до и после родов ничем не отличается от обычной еды в других отделениях больницы. Во-первых, к роженицам относятся как к обычным здоровым людям, а, во-вторых, рацион в израильских больницах по определению «здоровый» и подходит для родильного отделения без каких-либо изменений.

Португалия

В больницах Португалии накормят три (максимум — четыре) раза в день. Это связано с особенностями организации питания в этой стране.

Кстати!

Жители Португалии болеют не часто. Этому способствует комплекс причин: морской климат, много солнца и, как следствие, достаточное количество витамина D, здоровое питание, основанное на принципах средиземноморской кухни и наличие адекватной физической нагрузки. Все это приводит к тому, что посетители больниц — это, как правило, пожилые люди. В то же время, любая причина ухудшения самочувствия здесь рассматривается как проблема, которую необходимо решить. Поэтому в больницу могут прийти с нарушениями сна, депрессией, жалобами на акне и т. д.

Завтрак в больнице будет легким — черный кофе или с молоком, либо сок, а также тост или сэндвич.

Обед и ужин будут более плотными — португальцы принимают их за полноценный прием пищи, состоящий из первого блюда (чаще суп-пюре), основного блюда и десерта (сладости или фрукты).

Если присутствует такая трапеза, как полдник, то, как правило, она состоит из напитка и десерта.

Это интересно!

В 2017 году в Португалии принят закон, обязывающий больницы, предоставлять веганское питание. Инициатором выступило Португальское Вегетарианское Общество. В результате теперь медицинские государственные учреждения должна включить в меню хотя бы один веганский вариант в меню.

Ян Филичкин (Португалия, Кашкайш)

Я — эмигрант из Украины и уже долгое время постоянно живу в Португалии. Болею редко, поэтому в учреждениях здравоохранения я не частый гость. Но поспрашивал у знакомых и могу немного рассказать о том, как кормят пациентов в больницах Португалии.

Питание зависит от состояния больного и его заболевания. У людей, которым требуется особая диета, на руке будет ленточка — по ней определяют, как надо кормить пациента, и то, что ему противопоказано, он не получит.

Рацион остальных будет приближен к здоровому питанию. Португальская кухня довольно простая. Здесь едят много даров моря, мясо, почти все овощи. Любят готовить супы и обязательно подадут к столу салат из свежих овощей. Порции достаточно большие — голодным никто не останется! Еще могу немного рассказать о том, как кормят в благотворительной организации Красный крест. Это, конечно, не больница, но туда может обратиться за помощью любой, попавший в сложную жизненную ситуацию. Как-то мне самому довелось обедать там около двух недель, когда не было денег на личные нужды.

Надо сказать, что кормят там очень неплохо. Тем, кто привык трапезничать в ресторане, сервировка покажется не такой изысканной, но еда очень вкусная и довольно разнообразная.

В обеденное меню обязательно входит суп-пюре — португальцы не мыслят этой трапезы без первого блюда. На второе подадут рыбу (чаще сардину и треску) или мясо (обычно свинина и говядина в отварном виде, реже курица, но ее делают на гриле). Гарниры бывают разными. Перечислю несколько вариантов.

Рис, и он обязательно дополняется овощами; Паста с соусом болоньезе (это невероятно вкусно!); Фасоль с креветками, но тогда уже не будет мяса.

Кроме того, обеденное меню включает в себя десерт, например, круассаны с заварным кремом. Обожаю, это очень аппетитно!

Германия

Питание в больницах Германии разнообразное, вкусное и питательное. Накормят трижды в день. Меню выбирает пациент из предложенных ему вариантов.

Утренний и вечерний рацион подразделен на разделы. Это хлебобулочные изделия, паштеты, колбасы и сыры, различные добавки, которые можно намазать на хлеб (масло, конфитюр и пр.), и, конечно, напитки. Суп на завтрак и ужин в Германии есть не принято, но в меню некоторых клиник могут входить овощные или молочные первые блюда. Для вечерней трапезы разрешено выбрать также гарниры, которые часто представлены в виде овощей или салатов из них.

Обеденное меню обычно представлено тремя наборами блюд: стандартная еда, рацион без свинины и вегетарианский вариант. Сама трапеза состоит из гарнира с мясным или рыбным блюдом, супа и десерта.

Алеся (Германия, Мюнхен)

В Германии мы живем уже больше трех лет. Чем кормят во всех больницах, я не знаю, но в послеродовом отделении, где мне недавно довелось побывать, все очень просто, без всяких там диет для мам. Для меня, впервые познавшей радость материнства в родной Беларуси, это было немного удивительно!

Здесь я была в родильном и послеродовом отделении, в самом обычном госпитале по своей страховке. Еда и там, и там одинаковая, то есть до родов, во время них и после того, как все закончится, тебя накормят без особых заморочек.

В послеродовом отделении на этаже есть комната с холодильником, куда ты можешь поставить свои продукты, а еще бесплатная кофемашина, где предложено несколько видов кофе плюс горячая вода. Можно также выбрать различные чаи, в том числе с ромашкой или с фенхелем (что полезно для кормящих мам). Они стоят отдельно в пакетиках, здесь же будут упаковки со сливками и пакетики с сахаром. Помимо прочего есть автомат с негазированной и газированной водой. И все это в доступности 24 часа в сутки.

Кормят довольно хорошо. Ежедневно приходит женщина с планшетом и предлагает два варианта меню на выбор.

На завтрак будут хлеб, сыр, мясные нарезки (просто мне они не достались) и чашка кофе. Можно заменить этот бодрящий напиток чаем, но это только под заказ, то есть если не попросить, принесут именно черный кофе. Все логично — у мам бессонные ночи. Кроме того, утром в обязательном порядке подадут булочки, ибо без этого продукта на завтрак немцы — это не немцы.

Обед достаточно сытный. Будет мясное или рыбное блюдо с гарниром. Можно попросить добавить суп. Отмечу, что здесь спокойно едят капусту и бобовые, о вреде которых для кормящих мам много чего рассказывали на родине. Из фруктов дают апельсины — еще одно открытие! Еще на десерт, кроме цитрусовых, могут быть яблоко/киви и творог/йогурт.

Для вегетарианцев всегда предложат вегетарианское меню, помимо этого разузнают, есть ли аллергия на какие-либо продукты, и ничего опасного для здоровья не дадут.

Кстати, за все время моего пребывания, обеды ни разу не повторились, но думаю, это бывает в рамках только одной недели, и возможно, что с понедельника начнется все то же самое.

Ужин похож на завтрак. Но будет еще немного листового салата, все тот же апельсин, а еще можно заказать дополнительно мясную нарезку или паштет для бутербродов, но я не всегда успевала сделать это.

Еду приносят в палату, никаких столовых на этаже нет. Но в больницах обычно есть кафе, оно общее для всех отделений. Туда без проблем можно спуститься пациенту или перекусить посетителям. И, конечно, докторам, если захотят.

Греция

В больницах Греции могут предложить, как рацион, основанный на традициях средиземноморской кухни, так и международное меню. Ежедневный план питания составляется в зависимости от предпочтений пациента и его диетических потребностей. Все блюда готовятся на месте.

Это интересно!

Ученые провели опрос пациентов 11 греческих больниц, расположенных на территории региона Аттика. Их интересовал вопрос, насколько больные были удовлетворены меню в медицинском учреждении во время госпитализации. Опрос показал, что в целом пациенты были довольны качеством питания и разнообразием рациона, но их не всегда устраивали гигиенические условия подачи пищи персоналом, а также температура еды. Кроме того, пациентами дополнительно были внесены некоторые предложения по улучшению качества питания в больницах. Они просили сделать приемы пищи более частыми и предоставлять больше вариантов блюд на выбор.

Александр Лазаридис (Россия, г. Краснодар)

Греция — моя историческая родина. И хотя я уже достаточно долго живу в России, отчизна продолжает занимать важное место в моей жизни. При любой возможности я стараюсь бывать в родных краях. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я много знаю о стране, где родился и вырос.

Греческая еда в больницах далека от той пищи, которую предлагают в российских медицинских учреждениях. Полноценный обед может включать в себя деревенский салат, тушеное мясо с картофелем и овощами, микс гарниров и зелени, булочку и десерт.

Стейк прожарки medium, запеченный с пармезаном картофель, бобы, приготовленные с оливковым маслом, много свежих овощей в томатном соусе и травах, итальянский омлет фриттата, греческий йогурт и мед также поддерживают концепцию средиземноморской диеты и способствуют скорейшему выздоровлению.

У тренда есть обоснование: к примеру, если раньше считалось, что обладатели болезней сердечно-сосудистой системы должны минимизировать количество жиров в рационе, то теперь доказана польза оливкового масла для сосудов. Но и Афины не сразу строились: раньше в больницах подавали исключительно вареные продукты.

Больницей с самым вкусным меню можно по праву назвать «Дзанио», расположенную близ порта Пирей. Кухней здесь управляет шеф Иаковос Апергис, который при поддержке пяти коллег и трех помощников пару лет назад предложил включить в рацион простые и здоровые, но нетривиальные национальные блюда.

Так в меню появились бифтеки — котлеты из рубленого мяса, которые подаются с тончайшими тостами, а также салатом из тертого цуккини, моркови и сельдерея. Пациентам полюбились и рыбные фрикадельки.

Ставка сделана на свежие, а не замороженные ингредиенты, сезонные овощи и фрукты. Зеленый горошек запросто может превратиться в хуммус, а рядом с ним появиться пирог со шпинатом («спанакопита»), запеканка «мусакас» (из овощей и мясного фарша) или баклажаны «папутсакья», которые запекают с сыром и томатами под соусом бешамель.

На десерт будут: кремы, рисовые пудинги, халва, карамелизованные яблоки с корицей.

Голландия

В нидерландских больницах вы не останетесь голодными — кормят здесь сытно. Что есть в течение дня, пациенты выбирают сами из двух разных вариантов меню. Делается это ежедневно. Если больной не может пережевывать пищу, ему приготовят блюда, по консистенции похожие на смузи.

Кстати!

В Голландии распространены домашние роды. Около 30% детей появляется на свет не в больницах, как это принято во всем мире. Но если женщина все же решила рожать в стационаре, после родов ее угостят голландскими круглыми сухариками, посыпанными сладкими крошками. По вкусу они напоминают анис. Мамам мальчиков принесут голубые сухарики, а мамам девочек — розовые. А в некоторых клиниках послеродовую трапезу дополнят еще и бокалом шампанского.

Регулярно бываю по работе в Амстердаме. Положение обязывает — я являюсь руководителем представительства нидерландской компании в России. Кроме того, мне посчастливилось выйти замуж за голландца. Все это говорит о том, что с национальным колоритом этой страны я знакома не понаслышке.

В нидерландских больницах еда на первый взгляд довольно простая, но сытная. Типичный обед включает в себя суп, либо суп-пюре, жареную курицу или птицу, приготовленную на пару, а также картофельное пюре и овощи, свежие или паровые. В больницах Голландии распространены такие блюда:

белая рыба на подушке из зеленой фасоли и картофельным пюре; обжаренные кусочки говядины на пите с дзадзики (соусом из греческого йогурта, свежего огурца и чеснока), их дополнят золотистый картофель и брокколи; жареная курица с отварной цветной капустой и вареным картофелем; курица, запеченная в пармезане с жареным картофелем и припущенной зеленью; мясной рулет со свекольным салатом, отварной зеленью и картофелем Айдахо; макароны и овощное рагу с мясом.

Роль десертов выполняют йогурты и молочные пудинги.

Как видите, выбор напоминает ассортимент в неплохой столовой или кафе. Завтрак, обед и ужин в больницах сбалансированы по количеству белков, жиров и углеводов, также учитывается характер заболевания конкретного пациента.

Интересно, что в стране работает Вагенингенский университет и научно-исследовательский центр, который разработал программу, снижающую количество пищевых отходов в госпиталях и домах престарелых. Ученые определили, как количество пищи, оставленное на тарелке, зависит от дней недели, времени подачи еды, а также самих блюд. Таким образом, были уменьшены порции, усовершенствовано меню и, в целом, улучшилось питание. Проект позволил медицинским учреждениям сэкономить от 50 до 150 тысяч евро в год.

Кстати, подтверждая статус страны как родины большого числа стартапов, Isala Hospital в городе Зволле планирует кормить пациентов едой, напечатанной на 3D-принтере.

Больничное меню — отдельная тема. В нашей стране оно существенно отличается от обычного рациона среднестатистического человека. Отдельно рассматривается послеоперационный рацион и питание женщин до и после родов. Особое внимание уделяются детскому меню.

Больничное меню: в чем отличие от обычного рациона?

Основные условия для больничного питания — это должна быть щадящая, легко усваиваемая пища. Еда в медицинском учреждении отличается от обычного рациона среднестатистического человека, в первую очередь, способом обработки — под запретом жареные и копченые блюда, пищу в основном отваривают и запекают. Также ограничивают острую, соленую, жирную пищу, сладкое сдобное тесто. Питание в больнице зачастую подбирается еще и в зависимости от заболевания, с которым человек наблюдается в стационаре. Особенно это касается различных патологий желудочно-кишечного тракта, почек, сахарного диабета. Такие «профильные» диеты очень важны в достижении положительного результата лечения, и, более того, нарушения рациона могут повлечь неблагоприятные для здоровья последствия. Например, пациентам с обостренным гломерулонефритом ограничивают поступление:

белка (под запретом мясо, рыба, сокращается потребление молочных продуктов); соли (пищу при готовке не солят, разрешенное количество соли — 4-5 грамм в день — выдают на руки).

Послеоперационное меню

В послеоперационном периоде питание также имеет свои особенности в зависимости от того, какая именно и по какому поводу была проведена операция. Допустим, после серьезного обширного хирургического вмешательства, если пациент находится в тяжелом состоянии, первоначально прием пищи будет осуществляться через зонд или парентерально. Уже потом, по истечении нескольких дней и стабилизации состояния, можно будет употреблять обычную еду, но сначала в жидком или протертом виде. В основном, питание после операции сводится к частому приему маленьких порций пищи, калорийность дневного рациона весьма низкая. Это чаще всего жидкие каши, слабые мясные бульоны, овощные супы-пюре.

Меню до и после родов

Рациональное питание — важный момент для беременной или кормящей женщины. Нежелательно сокращение калорийности рациона, ведь в период беременности будущей маме необходимо достаточное поступление витаминов и микроэлементов. Для нормального внутриутробного развития плода также нельзя ограничивать в своем рационе количество белка. В меню желательно включить овощи, фрукты и соки. Если развивается ранний гестоз (токсикоз беременных) питание можно разбить на маленькие, но частые (периодичность — каждые два-три часа) порции.

После родов рацион можно немного пересмотреть. Например, овощи лучше готовить на пару, так как в свежем виде они могут увеличивать газообразование. С осторожностью следует употреблять продукты, которые могут вызвать у ребенка аллергию, если он находится на грудном вскармливании — коровье молоко, шоколад, цитрусовые или экзотические фрукты, а также различные консерванты и красители.

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