Скромно и со вкусом. Красноярцы тратят на еду пять тысяч рублей в месяц

В 2017 году жители Красноярского края тратили на питание дома (то есть без учета посещения кафе и ресторанов) 5098 рублей 10 копеек в месяц на человека, или около трети всех потребительских расходов. Таковы данные Красноярскстата. Это чуть меньше, чем было в 2016 году.

Как подчитали статистики, больше половины этой суммы (55,8%) уходило на покупку мяса, молока и хлеба. В килограммах получается так: за год средний красноярец съедал 91,6 кг хлеба и хлебобулочных изделий, около 56 кг картофеля, 98,3 кг других овощей, 81,4 кг фруктов и ягод, почти 85 кг мяса, 254 кг молока и молочных продуктов, 228 яиц и всего 22,5 кг рыбы.

Если говорить о пищевой ценности того, что съедают за день красноярцы, окажется, что на углеводы приходится 382,4 грамма в сутки, на жиры — 107,2 грамма, белки — 77,1 грамма. Средняя калорийность съеденного составляет около 2600 килокалорий в день.

Напомним, что, согласно недавнему исследованию Красноярскстата, у 5,8% жителей края среднедушевые доходы меньше 7 тыс. рублей в месяц. А разница в доходах самых богатых и самых бедных красноярцев составляет 13 раз.