Для чего нужен разрыхлитель теста и как его заменить: 5 альтернатив

На прилавках супермаркетов рядом с ванилином, молотой корицей и сахарной пудрой можно встретить разрыхлитель теста. Этот ингредиент встречается в большинстве рецептов выпечки. Его миссия — придавать тесту «правильную» консистенцию: с разрыхлителем оно становится нежным, воздушным и особенно вкусным.

Но что делать, если вы забыли включить в список покупок очередную упаковку разрыхлителя, а дома исчерпались все его запасы? Ни в коем случае не унывать и не отказываться от идеи приготовить вкусную выпечку для домашних.

Мы выяснили, почему иногда в выпечке просто не обойтись без разрыхлителя теста и чем заменить этот ингредиент, если его не оказалось под рукой. Оказывается, доступных альтернатив довольно много!

Разрыхлитель теста еще называют пекарским порошком. Этот ингредиент используется в выпечке для придания тесту нужной консистенции. Разрыхлитель чаще всего состоит из соды, лимонной кислоты и муки или крахмала. На приготовление одного большого пирога, как правило, нужно не больше 1-2 чайной ложки этого ингредиента.

Как работает разрыхлитель? Его добавляют в муку. Пекарский порошок наполняет тесто углекислым газом, который образуется в результате взаимодействия соды и лимонной кислоты. Чтобы такая химическая реакция произошла, важно смешать все эти ингредиенты в нужной пропорции. В результате тесто получается воздушным, а выпечка — пышной, нежной и вкусной.

Для любителей цифр: в одном пакетике чаще всего содержится 10-12 грамм пекарского порошка. Ровно столько помещается в чайной ложке. Учитывайте это, когда планируете приготовить выпечку и продумывайте список необходимых для покупки ингредиентов.

Разрыхлитель теста — вовсе не панацея для идеальной выпечки. Если он закончился или просто не оказался в нужное время и в нужном месте, вы можете смело заменить его другим ингредиентом без потери вкуса и консистенции теста. Рассказываем о доступных альтернативах, которые наверняка найдутся на каждой кухне.

Если магазинного пекарского порошка под рукой не оказалось, вы можете попробовать приготовить его самостоятельно. Для этого вам придется вспомнить математику из школьного курса и смешать все составные ингредиенты разрыхлителя в правильной пропорции. Проявите внимательность и точность.

Итак, вам потребуется 5 столовых ложек пищевой соды, 3 столовые ложки лимонной кислоты и 12 столовых ложек муки или кукурузного крахмала. Все ингредиенты необходимо смешать в стеклянной миске или банке. Все приборы должны быть сухими. Для перемешивания лучше всего выбирать деревянную палочку или ложку. Это не обычная прихоть: взаимодействие влаги и металла может привести к тому, что химическая реакция начнется раньше времени. Такой домашний разрыхлитель не будет обладать нужными свойствами.

Домашний пекарский порошок добавляют в муку. Одна чайная ложка такого разрыхлителя равноценна магазинному варианту. Используйте самодельный разрыхлитель для приготовления бисквитного, сдобного, заварного или песочного теста.

Еще одна простая и классная альтернатива магазинному пекарскому порошку — это обычная пищевая сода. Как правило, она всегда есть в запасе на каждой кухне, а значит, этот ингредиент сможет выручить вас в сложной ситуации, когда разрыхлителя не окажется под рукой.

Под действием температуры выше 60 градусов сода выделяет немного углекислого газа. Она подходит для приготовления сдобного, бисквитного, песочного или заварного теста. Соду необходимо добавлять в муку из соотношения: 1 чайная ложка разрыхлителя = 1 чайная ложка соды. Соду используют негашеную.

Важное условие: сода сможет заменить разрыхлитель только в тех рецептах, в составе которых присутствуют кислые ингредиенты. Именно в этом случае ей удастся сделать тесто пышным, рыхлым и нежным. К кислым продуктам могут относиться кисломолочные продукты (сметана, кефир, натуральный йогурт), фрукты, ягоды, фруктовое пюре, сок.

Неразложившаяся сода может испортить выпечку: придать ей неаппетитный желто-коричневый или зеленый оттенок, а также неприятный аромат и вкус. Сода не разложится, если в списке ингредиентов отсутствуют кислые продукты. В таком случае необходимо использовать вместо пекарского порошка микс из соды и уксуса. Чтобы заменить 1 чайную ложку разрыхлителя, смешайте 1/2 чайную ложку соды и 1/4 чайную ложку столового уксуса.

Добавить такую альтернативу в рецепт можно разными способами. Отдельно соду можно добавить в муку, а уксус — в жидкие ингредиенты. Также можно погасить соду уксусом и добавить в уже готовое тесто. Гашеную соду добавляют сиюсекундно: пока происходит процесс бурления. В противном случае углекислый газ может улетучиться.

Важно учитывать тот факт, что тесто, в которое вы добавили гашеную уксусом соду, нужно сразу же отправлять в духовку, иначе нужные процессы не запустятся. С пекарским порошком из магазина по-другому: с ним тесто может некоторое время постоять. Если не хотите торопиться, добавляйте соду и уксус в тесто по отдельности.

Пекарский порошок может заменить обычная газировка. Такая альтернатива подойдет для тех рецептов, в которых тесто готовится на воде. Это может быть сдобное, заварное, пресное или любое другое тесто.

Добавляют газированную воду в тесто по рецепту. Просто убирают разрыхлитель, а вместо обычной воды используют газированную в том же количестве, что и указано в рецепте. Сильногазированная вода успешно справляется с насыщением теста углекислым газом. Чтобы усилить ее эффект, можно добавить в воду по щепотке соли и лимонной кислоты.

Еще один альтернативный ингредиент, который сможет стать прекрасной заменой пекарскому порошку, — это алкоголь. Он подходит для приготовления песочного бездрожжевого и дрожжевого теста.

Алкоголь делает выпечку воздушной. Это связано с тем, что он уменьшает клейкость муки. В результате тесто становится рыхлым и пышным. Для приготовления песочного бездрожжевого теста отлично справятся ром или коньяк. Они еще и добавляют тесту приятное послевкусие и аромат. А дрожжевое тесто будет лучше подниматься, если добавить в него водку.

Как определиться с нужным количеством алкоголя? Его высчитывают, исходя из соотношения 1 столовая ложка напитка на 1 килограмм теста. Чтобы понять массу теста, необходимо сложить массу всех используемых ингредиентов. Алкоголь можно добавлять в жидкие ингредиенты или вмешивать непосредственно в муку.