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Пряные кексы: домашняя выпечка, которая всегда заходит на ура
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Пряные кексы: домашняя выпечка, которая всегда заходит на ура 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Домашняя выпечка всегда воспринимается домочадцам на ура. Так почему бы не побаловать себя в очередной раз оригинальными кексами? Например, на оливковом масле с добавлением кардамона. Манящий пряный вкус не оставит равнодушным никого.
Кексы с кардамоном/Фото: Мария Ковалева/BurdaMedia
Понадобится:
На 6 штук:
100 г муки,
100 г сахара,
100 мл оливкового масла,
100 мл воды,
2 яйца,
1 ч. ложка разрыхлителя,
1 ч. ложка молотого кардамона,
соль.
Приготовление:
Муку смешать с разрыхлителем, солью, сахаром и кардамоном. В отдельной миске смешать яйца с водой и оливковым маслом. Влить жидкие ингредиенты в сухие. Быстро перемешать.
Разложить тесто по смазанным маслом формам и выпекать при +180°С 35-40 минут. Проверить готовность деревянной палочкой — она должна выходить из теста сухой.
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