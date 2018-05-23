Рецепт дня: крем-суп из запечённой цветной капусты

270 calories

Крем-суп из запечённой цветной капусты

Нежнейший суп из запечённой цветной капусты с чесноком и миндальным молоком. Крем-суп из запечённой цветной капусты СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 270 ккал

Ингредиенты

Цветная капуста 900 г Миндальное молоко 2 стакана Чеснок 1 головка Масло (сливочное) 4 ст. л. Семена (подсолнечные) 2 ст. л. Масло (оливковое) 1 ст. л. Перец (чёрный молотый) щепотка Соль щепотка

Нарежьте цветную капусту на кусочки. Запеките в духовке в течение 15—20 минут при температуре 180 градусов.

На этом же противне запеките зубчики чеснока.

Смешайте в блендере запечённую цветную капусту и чеснок с растопленным сливочным маслом, миндальным молоком, солью и перцем до однородной консистенции.

Разлейте суп по тарелкам и украсьте оливковым маслом и подсолнечными семечками. Приятного аппетита.

Статьи по теме Как приготовить нежный суп-пюре из самых обычных овощей 3 лучших в мире рецепта супа из брокколи Рецепт дня: жёлтый крем-суп из гороха Как приготовить цветную капусту: 10 оригинальных рецептов

Запись «Рецепт дня: крем-суп из запечённой цветной капусты» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.