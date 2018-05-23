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Рецепт дня: крем-суп из запечённой цветной капусты
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Рецепт дня: крем-суп из запечённой цветной капусты 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
270 calories
Крем-суп из запечённой цветной капусты
Нежнейший суп из запечённой цветной капусты с чесноком и миндальным молоком. Крем-суп из запечённой цветной капусты СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 270 ккал
Ингредиенты
Цветная капуста 900 г Миндальное молоко 2 стакана Чеснок 1 головка Масло (сливочное) 4 ст. л. Семена (подсолнечные) 2 ст. л. Масло (оливковое) 1 ст. л. Перец (чёрный молотый) щепотка Соль щепотка
Нарежьте цветную капусту на кусочки. Запеките в духовке в течение 15—20 минут при температуре 180 градусов.
На этом же противне запеките зубчики чеснока.
Смешайте в блендере запечённую цветную капусту и чеснок с растопленным сливочным маслом, миндальным молоком, солью и перцем до однородной консистенции.
Разлейте суп по тарелкам и украсьте оливковым маслом и подсолнечными семечками. Приятного аппетита.
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Запись «Рецепт дня: крем-суп из запечённой цветной капусты» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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