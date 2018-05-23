Худейте со вкусом: меню на среду от Светланы Шидловской

Два рецепта перекусов, которые можно приготовить заранее и положить в холодильник, и один вариант полезного ужина, если на его приготовление есть 20 минут. Новое меню от Светланы Шидловской на BeautyHack.

Завтрак

Морковные панкейки

Овсяные хлопья — 50 гр. Морковь — 1 шт. Яйцо — 1 шт. Вода (можно заменить на молоко) — 30 мл. Сахарозаменитель ФитПарад — по вкусу

Для приготовления теста смешайте тертую морковь, яйцо, хлопья и воду. Выпекайте панкейки на разогретой антипригарной поверхности без масла.

Перекус

Шоколадное печенье

Воздушная полба — 50 гр. Кедровые орешки (сухофрукты или другие орехи) — по вкусу Обезжиренное какао — 1 ч.л. Кокосовое молоко — 20 мл. ФитПарад — по вкусу

В этом печенье около 200 ккал. На самом деле, результат больше напоминает мороженое — печенье тает, так как приготовлено без загустителей. Смешайте все ингредиенты, выложите печенье ложкой на пергамент и отправьте в морозильную камеру до полного загустения.

Более простой вариант десерта — конфеты из сухофруктов. Их также можно приготовить заранее и хранить несколько дней.

Оладьи из говяжьей печени с рисом

Говяжья печень — 100 гр. Яйцо — 1 шт. Пшеничные отруби — 5 гр. Луковица — ¼ часть Морковь — 1 шт.

Тертую морковь, лук и печень смешайте блендером. Добавьте к смеси яйцо и отруби. Выпекайте оладьи на горячей антипригарной сковороде без масла. В качестве гарнира подойдет вареный рис или булгур со свежими овощами (еще одна вариация — салат с булгуром, брокколи и йогуртом от Лады Шефлер).

Перекус

Вареники из цельнозерновой муки

Для теста: Цельнозерновая мука — 100 гр. Яйцо — 1 шт. Сода Вода

Для начинки: Обезжиренный творог — 100 гр. Яичный белок — 1 шт. ФитПарад — по вкусу

Смешайте муку, яйцо, соду и воду и замешайте тесто. Раскатайте его в форме колбаски и нарежьте на небольшие кусочки 1,5 см. в диаметре. Раскатайте каждый кусочек, положите внутрь начинку из творога и слепите вареник. Сразу сварите или отправьте в морозилку. Такие вареники я подаю с творогом вместо сметаны, ягодами и посыпаю ФитПарадом. В 100 гр. — 160 ккал. без учета заправки и ягод.

Креветки и овощи на гриле

Креветки — 100 гр. Баклажан Помидоры Лук Цукини Перец болгарский Сок лимона

Это очень простой вариант ужина, когда на приготовление не остается времени. Все ингредиенты приготовьте на гриле и по желанию полейте креветки соком лимона.

Если дома нет креветок, их можно заменить филе трески, например. Она также очень быстро готовится на гриле. Рецепт ищите тут.