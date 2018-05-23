На каком масле можно жарить?

Вред для здоровья трансжиров из маргаринов и спредов многократно доказан и не вызывает сомнений. Использование натуральных масел тоже может быть небезопасным, если подвергать их неправильной обработке. Большинство людей уверены, что жарить продукты нужно на подсолнечном или кукурузном масле, эти разновидности недорогие, не содержат холестерин и практически не имеют запаха. Но для обмена веществ в организме употребление подсолнечного масла будет крайне неполезным. Для правильного функционирования организма человек должен получать из пищи омега-3 и омега-6 жирные кислоты в равных пропорциях. Любой из видов подсолнечного масла на 60-80% состоит из омега-6 кислот, то есть привычка готовить на подсолнечном масле снижает пропорцию до 1 к 10-20. Преобладание омега-6 приводит к замедлению обновления всех тканей, образованию воспалительных процессов.

В качестве замены подсолнечному маслу диетологи часто предлагают оливковое масла, оно не содержит омега-6 кислот, так как состоит по большей части из кислот омега-9, они нейтральны для организма и безопасны при употреблении в любой пропорции. При бытовой жарке оливковое масло теряет свои полезные свойства, однако, при этом оно не становится вредным. Для жарки нужно покупать не масло холодного отжима, а обыкновенное рафинированное оливковое масло. При покупке оливкового масла в супермаркетах нужно внимательно читать состав, часто за оливковое масло выдают подсолнечно-оливковую смесь. Лучшим выбором для жарки среди растительных масел станет кокосовое, по составу масло можно сравнить с растительной версией насыщенных жиров, что очень нетипично для продукта растительного происхождения. Кокосовое масло хорошо переносит нагрев до высоких температур без выделения канцерогенов и других вредных веществ. Диетологи отмечают, что в кокосовом масле присутствует оптимальное соотношение жирных кислот, а потребители оценили по достоинству его приятный вкус. Кокосовое масло станет лучшим выбором для тех, кто придерживается диеты с целью похудению, жирные кислоты в его составе используются для производства активной энергии, а также для синтеза жизненно важных гормонов, эти жиры не переходят в подкожные жировые отложения. Сливочное масло для жарки не подходит, так как при нагреве до 150 градусов оно начинает подгорать и выделять опасные элементы. В станах Азии широко используется масло «Ги», это безопасная альтернатива сливочного масла, которая становится более доступной для жителей нашей страны. Масло «Ги» относится к подвидам топленого масла, температура его безопасного нагрева достигает 250 градусов, в нем присутствует большое количество витаминов А и Е, которые сохраняются при обработке. Читать далее

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