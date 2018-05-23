Росконтроль: большая часть сливочного масла в России опасна для здоровья

Росконтроль на прошлой неделе проверял сливочное масло, которое можно встретить на российских прилавках. В ходе проверки оказалось, что большая часть масла — это фальсификат. Сотрудники Росконтроля изучили три десятка образцов разных торговых марок, только седьмая часть из них не имела серьезных нарушений. Во всех остальных пачках, где на этикетке было четко написано «сливочное масло высшего сорта», присутствовали растительные жиры, посторонние привкусы и ароматы. К сожалению, несколько образцов масла и вовсе «были богаты» бактериями группы кишечной палочки.

«ФедералПресс» ранее писал: в гипермаркете «Лента» в Уфе недавно были обнаружены пельмени с возбудителем опасного заболевания — листериоза. Партия была немедленно снята с реализации, известно, что пельмени казанского производства.

Листериоз часто приводит к смертельному исходу, поскольку листерия инфицирует центральную нервную систему и может вызвать менингит и энцефалит.