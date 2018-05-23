Ещё
Росконтроль: большая часть сливочного масла в России опасна для здоровья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Росконтроль: большая часть сливочного масла в России опасна для здоровья 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Росконтроль на прошлой неделе проверял сливочное масло, которое можно встретить на российских прилавках. В ходе проверки оказалось, что большая часть масла — это фальсификат. Сотрудники Росконтроля изучили три десятка образцов разных торговых марок, только седьмая часть из них не имела серьезных нарушений. Во всех остальных пачках, где на этикетке было четко написано «сливочное масло высшего сорта», присутствовали растительные жиры, посторонние привкусы и ароматы. К сожалению, несколько образцов масла и вовсе «были богаты» бактериями группы кишечной палочки.
«ФедералПресс» ранее писал: в гипермаркете «Лента» в Уфе недавно были обнаружены пельмени с возбудителем опасного заболевания — листериоза. Партия была немедленно снята с реализации, известно, что пельмени казанского производства.
Листериоз часто приводит к смертельному исходу, поскольку листерия инфицирует центральную нервную систему и может вызвать менингит и энцефалит.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Скромно и со вкусом. Красноярцы тратят на еду пять тысяч рублей в месяц В Омске подорожала самая популярная марка бензина «Бесплатный проезд» и «снимаю шляпу». Россияне делают фото и селфи с Крымским мостом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открыта неожиданная бытовая причина ожирения10
Зрелые модели снялись в бодипозитивной рекламе27
В Сети раскритиковали селфи дочери Веры Брежневой2
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье11
4 симптома того, что вы пьете слишком много воды2
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
04:50
О чём говорят ваши руки
Здоровье
13:52
Звезды, которые не боятся старости
Звёзды Здоровье
04:16
К чему ведет кровосмешение
Здоровье
00:08
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила
Звёзды Экономика
00:29
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье
Звёзды
06:27
Загадки, которые под силу лишь самым смекалистым
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение