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Москвичей научат готовить азиатские блюда на «Рыбной неделе»
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Москвичей научат готовить азиатские блюда на «Рыбной неделе» 

Москва24 25 минут назад
Фото: Москва24
Москвичей научат готовить экзотические азиатские блюда на фестивале «Рыбная неделя». Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Два бесплатных мастер-классах пройдут на Тверской площади 25 и 25 мая. Занятия проведут телеведущий Влад Чижов и бренд-шеф Максим Коломацкий.
Влад Чижов обучит посетителей готовить рыбу в винном соусе и горячий салат из морепродуктов. Для этих блюд потребуется ледяная рыба, креветки, мурманские осьминоги и кальмары. Мастер-класс пройдет 24 мая в 18:00 в павильоне «Кухня».
25 мая москвичи смогут научиться готовить азиатский суп лау, традиционное блюдо вьетнамцев XVII–XVIII веков. Во время приготовления этого блюда в большой котел бросали все, что найдется под рукой. Сейчас в некоторых ресторанах посетители могут приготовить этот суп самостоятельно.
Максим Коломацкий научит гостей своей авторской версии лау. Он будет использовать 30 ингредиентов, в том числе лосось, мидии, креветки и кальмары. Каждый мастер-класс будет длится один час.
Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» проходит в столице с 17 по 27 мая. На его площадках гостям представят самую свежую и вкусную рыбу со всей России. Кроме того, посетителей ожидают вкусные сюрпризы от столичных рестораторов и увлекательная культурная программа.
В фестивале участвуют предприятия Приморья, Крыма, Камчатки, Мурманска, Астраханской, Калининградской и Сахалинской областей.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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