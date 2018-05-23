Восемь нетривиальных гарниров к стейку

Сочный кусок мяса правильной степени прожарки — довольно самостоятельное блюдо. Некоторые полагают, что ему не нужен ни соус, ни гарнир. Утверждение это вполне справедливо, если вы один решили осилить увесистый портерхаус. В остальных случаях гарнир не будет лишним на столе. Внушительные куски жареного мяса подают с легким гарниром вроде салата. Небольшие стейки или отрубы, рассчитанные на большую компанию, дополняют чем-то посерьезнее, и классическая картофельная масса — это не единственный вариант для гарнира. Только навскидку мы насчитали 8 блюд, которые станут прекрасным дополнением к любому стейку.

— Брокколи —

Ингредиенты на 4 порции:

450 гр. брокколи 1/4 чашки оливкового масла 1 ст.л. рисового уксуса 6 зубчиков чеснока, очистить 1 ч.л. соли Красный перец (по желанию) Дольки лимона для украшения

Приготовление:

Духовку разогреть до 230 °C. Произвольно нарезать брокколи небольшими кусочками.

В кухонном комбайне смешать оливковое масло, рисовый уксус, чеснок и соль или размять чеснок в ступке пестиком и смешать в миске с другими ингредиентами. При желании можно добавить щепотку красного перца хлопьями. Перемешать смесь с брокколи и выложить спаржевую капусту на противень.

Выпекать в течение 12-15 минут или пока края брокколи не подрумянятся. Для более насыщенного аромата в конце приготовления необходимо включить гриль и выпекать брокколи под грилем 1-2 минуты.

Подавать гарнир горячим с дольками лимона.

— Глазированная морковь —

Ингредиенты:

900 гр. моркови 2 ст.л. сливочного масла 1 чашка апельсинового сока 2 ст.л. коричневого сахара, меда или кленового сиропа Соль, свежемолотый черный перец Свежий тимьян для украшения (по желанию)

Приготовление:

Нарезать морковь небольшой соломкой примерно одного размера. Растопить масло в большой сковороде на среднем огне. Когда масло нагреется, добавить морковь, приправить 1/4 чайной ложки соли и щепоткой свежемолотого черного перца. Готовить, помешивая, пока морковь не начнет смягчаться, около 5 минут.

Добавить апельсиновый сок и подсластитель (коричневый сахар, мед или кленовый сироп), перемешать. Готовить примерно 15 минут, время от времени помешивая, до образования глазури.

Перед подачей блюдо дополнительно посолить и поперчить, при желании посыпать измельченным тимьяном.

— Стручковая фасоль —

Ингредиенты на 2-4 порции:

450 гр. свежей стручковой фасоли 1,5 ст.л. оливкового масла 2 ч.л. пасты харисса Соль, свежемолотый черный перец 2 ст.л. нарезанного миндаля для украшения (по желанию)

Приготовление:

Разогреть духовку до 220 °C, решетку разместить в верхней части духовки. Фасоль промыть, тщательно обсушить, срезать кончики.

В средней миске смешать оливковое масло и хариссу. Добавить фасоль и перемешать. Приправить солью и перцем.

Разложить стручковую фасоль одним слоем на противне. Запекать от 10 до 12 минут, помешав один раз, пока фасоль не подрумянится и слегка не увянет.

Выложить стручковую фасоль на блюдо, при желании посыпать миндалем и сразу же подавать.

— Фенхель —

Ингредиенты на 4-6 порций:

2 большие луковицы фенхеля 340 гр. лука-шалота 1/4 чашки оливкового масла 1 чашка апельсинового сока 1/2 ч.л. морской соли 2 ч.л. рубленой петрушки 1 ч.л. тертой апельсиновой цедры

Приготовление:

Обрезать верхушки фенхеля, удалить верхний слой и нарезать луковицы на дольки. Отрезать верхнюю и нижнюю часть луковиц лука-шалота. Очистить от шелухи и нарезать.

Нагреть одну столовую ложку оливкового масла на среднем огне. Выложить ломтики фенхеля и обжарить около 2 минут, пока не подрумянятся, около 2 минут. Используя щипцы, аккуратно перевернуть фенхель и обжарить с другой стороны в течение еще 1-2 минут, затем выложить на тарелку. Повторить с оставшимся фенхелем и луком-шалот, добавляя в сковороду каждый раз столовую ложку масла.

— Брюква с коричневым маслом —

Ингредиенты на 4 порции:

Одна большая брюква весом около 700 гр. 4 ст.л. сливочного масла Соль хлопьями, свежемолотый черный перец Сок 1/2 лимона 2 ст.л. мелко нарезанной петрушки

Приготовление:

Нагреть духовку до 230 °C. Брюкву очистить и нарезать небольшими кубиками.

Растопить сливочное масло в кастрюле на среднем огне и готовить в течение 5 минут до коричневого цвета.

Перемешать брюкву с коричневым маслом, приправить солью и перцем. Выложить брюкву на большой противень и распределить одним слоем. Запекать от 25 до 40 минут или до коричневого цвета и готовности. Перед подачей на стол сбрызнуть лимонным соком и посыпать петрушкой.

— Жемчужный лук с бальзамиком —

Ингредиенты на 4 порции:

300 гр. жемчужного лука 2 ст.л. сливочного масла 1/2 чашки куриного бульона 1/4 чашки бальзамического уксуса Кошерная соль, свежемолотый черный перец

Приготовление:

В кастрюле довести воду до кипения. Выложить лук и варить в течение 3 минут. Слить и промыть холодной водой. Отрезать кончики, удалить внешний слой.

В большой сковороде растопить масло на среднем огне до появления пены. Добавить лук и пассеровать в течение одной минуты. Добавить куриный бульон и бальзамический уксус, накрыть крышкой. Увеличить огонь до высокого и довести смесь до кипения; варить 10 минут. Снять крышку и продолжать готовить примерно 3-5 минут, пока соус не загустеет. Снять с огня, по вкусу приправить солью и перцем.

— Грибы —

Ингредиенты:

230 гр. грибов 1 маленький лук-шалот, измельчить 1 маленький зубчик чеснока, измельчить 2 ч.л. свежих листьев тимьяна 2 ст.л. масла виноградных косточек 1 ст.л. белого вина Соль и свежемолотый черный перец

Приготовление:

Грибы вымыть и тщательно обсушить. Оставить маленькие грибы целиком, крупные нарезать.

Нагреть масло в большой неглубокой сковороде на сильном огне. Выложить все грибы, встряхнуть сковороду, чтобы грибы распределились ровным слоем. Готовить около 1 минуты. Перемешать грибы и посыпать щепоткой соли, готовить около 2 минут, не давая сильно румяниться, при необходимости убавить огонь.

Добавить лук-шалот, перемешать и готовить в течение 30 секунд. Добавить вино, чеснок и половину тимьяна, выпарить вино, затем снять с огня.

— Брюссельская капуста с грецкими орехами —

Ингредиенты на 6 порций:

3 ст.л. сливочного масла 6 больших свежих листьев шалфея 1/3 чашки крупно нарезанных грецких орехов 1 средний желтый лук, нарезать кубиками 1/2 чашки нарезанной панчетты или бекона 700 гр. брюссельской капусты, тонко нарезать 1/4 стакана воды или бульона 2 ч.л. хересного уксуса Соль

Приготовление:

Нагреть 2 столовые ложки сливочного масла в небольшой сковороде на среднем огне. Добавить листья шалфея и обжарить в течение примерно двух минут, перевернув один раз. Выложить листья шалфея на бумажное полотенце, посыпать щепоткой соли и отложить в сторону.

Огонь убавить до умеренно низкого, затем добавить нарезанные грецкие орехи. Готовить около 3 минут до появления аромата. Выключить огонь и отложить сковороду в сторону.

В большой сковороде разогреть оставшуюся 1 столовую ложку масла на среднем огне. Добавить кубики лука и панчетту. Обжарить, пока лук не станет мягким и только начнет менять цвет, примерно 10 минут. Добавить брюссельскую капусту, перемешать. Налить воду или бульон, накрыть сковороду и готовить 10 минут.

Снять крышку, огонь сделать чуть выше среднего. Обжаривать, часто помешивая, около 5 минут. Выключить огонь. Налить уксус и перемешать.

Выложить брюссельскую капусту на блюдо, посыпать орешками и листьями шалфея. Подавать в горячем виде.