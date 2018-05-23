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Просто, вкусно и полезно. Морковный кекс с грецкими орехами
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Просто, вкусно и полезно. Морковный кекс с грецкими орехами 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Этот кекс — просто палочка-выручалочка для хозяйки. Все продукты простые, готовится он легко и быстро и всегда получается вкусным. А если такую выпечку смазать кремом, то получится отличный торт.
Ингредиенты:
Морковь — 3 штукиЯйца — 3 штукиМасло растительное — 1 ст. Сахар — 0,5 ст. Мука — 1-1,5 ст. Разрыхлитель — 1 ч.л. Корица, мускатный орех — по вкусуГрецкие орехи — несколько штук
Как готовить
Морковь натереть на мелкой терке, отжать лишний сок.
Отдельно смешать яйца и сахар, добавить растительное масло. При желании можно вместо растительного взять 150 гр. сливочного масла или маргарина.
Соединить с натертой морковкой. Просеять муку вместе с разрыхлителем. Добавить один стакан, если получается жидковато, то всыпать оставшуюся муку.
Тесто должно быть по консистенции как густая сметана. Добавить специи. При желании можно положить немного измельченных орехов.
Переложить тесто в форму. Сверху выложить половинки грецкого ореха так, чтобы на каждый порционный кусочек попал орех.
Выпекать в духовке при температуре 180 градусов около 40 минут. Если кекс сверху слишком подрумянивается, можно накрыть его фольгой и допечь. Готовность проверить спичкой или лучинкой.
Испекшийся кекс вынуть из духовки, остудить и разрезать на порции. Приятного аппетита!
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