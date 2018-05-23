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Четверть сливочного масла в России не соответствует параметрам
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Четверть сливочного масла в России не соответствует параметрам 

BFM.RU 57 минут назад
Каждое четвертое продаваемое в России сливочное масло не соответствует параметрам качества, об этом пишет «Российская газета».
Роскачество установило, что 13,5% масла содержит немолочные жир. Масло проверялось по разным критериям. Специалисты проверяли наличие в продукте кишечной палочки, плесени и дрожжей, антибиотиков, жиров растительного происхождения.
Всего было изучено 82 бренда сливочного масла, из которых 53 бренда соответствуют всем необходимым показателям. При этом 19 из них можно назвать брендами повышенного качества.
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