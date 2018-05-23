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В Омске появилась 10%-ная сметана «Лужайкино»
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В Омске появилась 10%-ная сметана «Лужайкино» 

АиФ-Омск 40 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Завод «МилкОм» расширил ассортимент сметаны, теперь в линейку входит 10%-ный продукт. Поставки первых партий начались в магазины.
«Лёгкое решение!» — таков девиз нового продукта. Сметана «Лужайкино» 10% разработана таким образом, что станет лёгким дополнением к любому столу. Кисломолочный продукт подойдёт тем, кто следит за здоровьем и фигурой.
«Технологам удалось создать нежную консистенцию и приятный вкус. 10%-ная сметана хороша с блинами или в качестве заправки летних салатов и супов», — сообщили на заводе «МилкОм.
Технология производства качественной сметаны хорошо отработана на предприятии. В 2015 году сметана „Лужайкино“ 15% и 20% стала победителем конкурса „100 лучших товаров России“.
Новый вид сметаны также изготавливается по ГОСТу из натуральных сливок и закваски. Упакована сметана в узнаваемый стаканчик, герметично запаянный фольгой, с дополнительной прозрачной крышкой.
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