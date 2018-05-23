Нижегородским донорам увеличили рацион питания 

Пищевой рацион донора в Нижегородской области увеличен, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Ведомство выяснило, что в прежнем рационе отсутствовали пять обязательных продуктов, способствующих быстрому восстановлению донора.
В связи с этим на соответствующий приказ минздрава региона принесен протест.
Пищевой рацион, приведен в соответствие с требованиями федерального законодательства. Он дополнен такими продуктами, как сливочное масло, растительное масло, твердый сорт сыра, специи, соль.
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