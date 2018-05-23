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Прокуратура Нижегородской области добилась улучшения рациона доноров
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Прокуратура Нижегородской области добилась улучшения рациона доноров 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Министерство здравоохранения Нижегородской области после протеста прокуратуры региона улучшило рацион доноров крови, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Законодательство предусматривает обеспечение бесплатным питанием в целях восстановления организма донора. Прокуратура Нижегородской области установила, что утвержденный региональным минздравом рацион донора, безвозмездно сдавшего кровь или ее компоненты, не соответствовал требованиям федерального законодательства. В частности, в рационе не было пяти обязательных продуктов, которые способствуют быстрому восстановлению организма.
Надзорное ведомство опротестовало приказ министерства здравоохранения Нижегородской области. В итоге рацион был приведен в соответствие с требованиями законодательства. Региональный минздрав включил в него сыр твердых сортов, растительное масло, сливочное масло, а также соль и специи.
Ранее прокуратура Нижегородской области выявила в некоторых больницах региона нарушения законодательства при обеспечении пациентов питанием. Надзорное ведомство внесло представления в адрес главных врачей.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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