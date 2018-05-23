Прокуратура Нижегородской области добилась улучшения рациона доноров

Министерство здравоохранения Нижегородской области после протеста прокуратуры региона улучшило рацион доноров крови, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Законодательство предусматривает обеспечение бесплатным питанием в целях восстановления организма донора. Прокуратура Нижегородской области установила, что утвержденный региональным минздравом рацион донора, безвозмездно сдавшего кровь или ее компоненты, не соответствовал требованиям федерального законодательства. В частности, в рационе не было пяти обязательных продуктов, которые способствуют быстрому восстановлению организма.

Надзорное ведомство опротестовало приказ министерства здравоохранения Нижегородской области. В итоге рацион был приведен в соответствие с требованиями законодательства. Региональный минздрав включил в него сыр твердых сортов, растительное масло, сливочное масло, а также соль и специи.

Ранее прокуратура Нижегородской области выявила в некоторых больницах региона нарушения законодательства при обеспечении пациентов питанием. Надзорное ведомство внесло представления в адрес главных врачей.