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Советы от Супрун: Кофе на ночь, и на 15 минут вздремнуть
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Советы от Супрун: Кофе на ночь, и на 15 минут вздремнуть 

Украина.ру 22 минуты назад
Фото: Украина.ру
В частности, Супрун сообщила, что Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов в 2015 году официально рекомендовало потреблять не больше 400 мг кофеина в день и не превышать дозу 200 мг за один раз.
«Когда нужен заряд бодрости и энергии, кофе первое, что приходит на ум. Конечно, для получения положительных эффектов от этого напитка, стоит следить за количеством и временем потребления», — подчеркивает Супрун.
При этом, добавление в кофе большого количества сливок и сахара увеличивает калорийность и жирность напитка, что уменьшает его пользу в разы.
Супрун также рекомендовала попить кофе на ночь.
«Если нужно работать всю ночь, то попробуйте выпить кофе и сразу вздремнуть 15-20 минут. Отдых уменьшит количество аденозиновых рецепторов в мозге, и кофе будет проще вас взбодрить, не причинив вреда», — советует Супрун.
Ульяна Супрун постоянно выкладывает у себя на странице рекомендации, которые ставят под сомнение ее компетентность.
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