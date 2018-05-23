Советы от Супрун: Кофе на ночь, и на 15 минут вздремнуть

В частности, Супрун сообщила, что Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов в 2015 году официально рекомендовало потреблять не больше 400 мг кофеина в день и не превышать дозу 200 мг за один раз.

«Когда нужен заряд бодрости и энергии, кофе первое, что приходит на ум. Конечно, для получения положительных эффектов от этого напитка, стоит следить за количеством и временем потребления», — подчеркивает Супрун.

При этом, добавление в кофе большого количества сливок и сахара увеличивает калорийность и жирность напитка, что уменьшает его пользу в разы.

Супрун также рекомендовала попить кофе на ночь.

«Если нужно работать всю ночь, то попробуйте выпить кофе и сразу вздремнуть 15-20 минут. Отдых уменьшит количество аденозиновых рецепторов в мозге, и кофе будет проще вас взбодрить, не причинив вреда», — советует Супрун.

Ульяна Супрун постоянно выкладывает у себя на странице рекомендации, которые ставят под сомнение ее компетентность.