Рецепты необычных летних салатов

До календарного лета — чуть больше недели, но в Москве уже тепло, а иногда даже жарко. Есть в такую погоду не хочется, но и просто жевать овощи скучно. Чем же кормить организм в жару? Шеф-повар итальянского кафе My gelato Алексей Кабанов предлагает сделать выбор в пользу салатов — необычных, но лёгких и при этом сытных, итальянских, но с национальной изюминкой, а точнее — клюквой.

Салат «Фегато»

Лёгкий и изысканный салат альпийской части Италии с нежной печенью цыпленка, цитрусом и листьями салата под фирменным соусом. Энергетическая ценность — 128 кКал на 100 граммов.

Для приготовления салата «Фегато» понадобится:

Печень куриная — 50 граммов

Перец сладкий — 30 граммов

Лук — 15 граммов

Апельсин — 30 граммов

Салат листовой: Лолла Росса, Радиччо, Фризе — 30 граммов

Соус бальзамический — 6 граммов

Соус Винегрет — 10 граммов

Соус клюквенный — 20 граммов

Масло растительное — 10 граммов

Чеснок, соль, перец по вкусу

Для клюквенного соуса:

Клюква — 100 граммов

Сахар — 50 граммов

Соль и перец по вкусу

Тимьян — 3 грамма

Чеснок — 3 грамма

Вода — 200 граммов

Начните с клюквенного соуса: все ингредиенты поместите в сотейник и уварите до густоты.

Вылейте растительное масло на сковороду, поолодите в него для аромата предварительно раздавленную дольку чеснока. Обжарьте куриную печень со сладким перцем, добавьте соль и перец, затем — клюквенный соус и тушите не более 1 минуты. Порвите листья салата, заправьте их соусом «Винегрет». Апельсин порежьте на дольки.

Выложите на блюдо печень, затем — листья, украсьте дольками апельсина и бальзамическим соусом. Салат готов. Приятного аппетита!

Салат «Свекла с фетой»

Изобретение средиземноморской кухни — запечённая свекла с черносливом, сыром «фета», рукколой и фирменным соусом. Энергетическая ценность — 132 Ккал на 100 граммов.

Для приготовления салата «Свекла с фетой» понадобится:

Свёкла среднего размера — 1 штука

Сыр Фета — 20 граммов

Руккола — 10 граммов

Чернослив — 6 граммов

Обжаренные кедровые орехи — 2 грамма

Фезалис (опционально) — 1штука

Соус клюквенный — 20 граммов

Соус «Ворчестер» — 5 граммов

Оливкое масло — 5 граммов

Сахар — 5 граммов

Соль и перец по вкусу

Для клюквенного соуса:

Клюква — 100 граммов

Сахар — 50 граммов

Тимьян — 3 грамма

Чеснок — 3 грамма

Вода — 200 граммов

Соль и перец по вкусу

Свёклу вымойте, заверните в фольгу и выпекайте до готовности в духовном шкафу. Приготовьте клюквенный соус: все ингредиенты поместите в сотейник и уварите до густоты.

Печеную свёклу остудите и натрите на крупной тёрке. Чернослив нарежьте соломкой. Смешайте свёклу с черносливом, заправьте оливковым маслом, соусом «Ворчестер», добавьте соль и сахар.

Выложите (лучше через кулинарное кольцо) на тарелку свёклу с черносливом, рядом положите фету и накройте её подушкой из рукколы, заправленной маслом. Клюквенный соус сформируйте на тарелке в виде капли. Посыпьте салат кедровыми орешками, а фезалис, предварительно развернув листики, выложите на свёклу. Салат готов. Приятного аппетита!