Рецепты необычных летних салатов 

До календарного лета — чуть больше недели, но в Москве уже тепло, а иногда даже жарко. Есть в такую погоду не хочется, но и просто жевать овощи скучно. Чем же кормить организм в жару? Шеф-повар итальянского кафе My gelato Алексей Кабанов предлагает сделать выбор в пользу салатов — необычных, но лёгких и при этом сытных, итальянских, но с национальной изюминкой, а точнее — клюквой.
Салат «Фегато»
Лёгкий и изысканный салат альпийской части Италии с нежной печенью цыпленка, цитрусом и листьями салата под фирменным соусом. Энергетическая ценность — 128 кКал на 100 граммов.
Для приготовления салата «Фегато» понадобится:
Печень куриная — 50 граммов
Перец сладкий — 30 граммов
Лук — 15 граммов
Апельсин — 30 граммов
Салат листовой: Лолла Росса, Радиччо, Фризе — 30 граммов
Соус бальзамический — 6 граммов
Соус Винегрет — 10 граммов
Соус клюквенный — 20 граммов
Масло растительное — 10 граммов
Чеснок, соль, перец по вкусу
Для клюквенного соуса:
Клюква — 100 граммов
Сахар — 50 граммов
Соль и перец по вкусу
Тимьян — 3 грамма
Чеснок — 3 грамма
Вода — 200 граммов
Начните с клюквенного соуса: все ингредиенты поместите в сотейник и уварите до густоты.
Вылейте растительное масло на сковороду, поолодите в него для аромата предварительно раздавленную дольку чеснока. Обжарьте куриную печень со сладким перцем, добавьте соль и перец, затем — клюквенный соус и тушите не более 1 минуты. Порвите листья салата, заправьте их соусом «Винегрет». Апельсин порежьте на дольки.
Выложите на блюдо печень, затем — листья, украсьте дольками апельсина и бальзамическим соусом. Салат готов. Приятного аппетита!
Салат «Свекла с фетой»
Изобретение средиземноморской кухни — запечённая свекла с черносливом, сыром «фета», рукколой и фирменным соусом. Энергетическая ценность — 132 Ккал на 100 граммов.
Для приготовления салата «Свекла с фетой» понадобится:
Свёкла среднего размера — 1 штука
Сыр Фета — 20 граммов
Руккола — 10 граммов
Чернослив — 6 граммов
Обжаренные кедровые орехи — 2 грамма
Фезалис (опционально) — 1штука
Соус клюквенный — 20 граммов
Соус «Ворчестер» — 5 граммов
Оливкое масло — 5 граммов
Сахар — 5 граммов
Соль и перец по вкусу
Для клюквенного соуса:
Клюква — 100 граммов
Сахар — 50 граммов
Тимьян — 3 грамма
Чеснок — 3 грамма
Вода — 200 граммов
Соль и перец по вкусу
Свёклу вымойте, заверните в фольгу и выпекайте до готовности в духовном шкафу. Приготовьте клюквенный соус: все ингредиенты поместите в сотейник и уварите до густоты.
Печеную свёклу остудите и натрите на крупной тёрке. Чернослив нарежьте соломкой. Смешайте свёклу с черносливом, заправьте оливковым маслом, соусом «Ворчестер», добавьте соль и сахар.
Выложите (лучше через кулинарное кольцо) на тарелку свёклу с черносливом, рядом положите фету и накройте её подушкой из рукколы, заправленной маслом. Клюквенный соус сформируйте на тарелке в виде капли. Посыпьте салат кедровыми орешками, а фезалис, предварительно развернув листики, выложите на свёклу. Салат готов. Приятного аппетита!