Десять качеств «Баланса Вкуса», которые сделают нас счастливее

Казалось бы, сервисами доставки готовых блюд сейчас уже никого не удивишь. Но у нового «Баланса Вкуса» получилось. Рассказываем о 10 особенностях проекта, которые сделают каждого чуточку счастливее.

var RndNum4NoCash = Math.round (Math.random () * 1000000000);

var ar_Tail='unknown'; if (document.referrer) ar_Tail = escape (document.referrer);

document.write ('')

Жить, чтобы есть, или есть, чтобы жить? Большинство из нас, несомненно, выберет второй вариант. Неудивительно, что все популярнее становятся сервисы доставки готовых ужинов или полноценных рационов: с ними остается гораздо больше времени на работу, фитнес и другие дела и увлечения. На этом поле играет и новый проект «Баланс Вкуса» — здоровые рационы с ресторанной подачей и ежедневной доставкой.

«Баланс Вкуса» — это множество предложений как по формату (индивидуальные, семейные, корпоративные, детские и т.д.), так и по содержанию: программы на разное количество калорий (от 850 до 2400 ккал), постное и вегетарианское меню, индивидуальные решения и т.д. Но все их объединяет одно — возможность стать счастливее.

1. Во-первых, это красиво: ресторанная подача

«Баланс Вкуса» — прекрасная находка для тех, кто «любит глазами»: упаковка блюд — пожалуй, лучшая в визуальном плане из всех подобных сервисов. Даже цвета приборов подобраны в соответствии с цветами компании! В общем, коробочку «Баланс Вкуса» не стыдно достать на людях.

Не меньше внимания уделено и оформлению блюд: они украшены веточками зелени, зернами граната, кусочками запеченного перца или специями. Такая красота кажется особенно уместной в программе «Правильное питание» на 850 ккал. Каждой позицией из меню наедаешься уже хотя бы из-за ее вида: ничего общего с унылыми и невнятными блюдами, с которыми обычно ассоциируется диета. «Баланс Вкуса» — это визуальное удовольствие.

2. ЗОЖ: питаешься полезно

Одна из главных трудностей сбалансированного питания — необходимость все время напрягать голову сложной математикой. Конечно, количество белков, жиров и углеводов (БЖУ) в том или ином блюде можно рассчитать с помощью специальных онлайн-калькуляторов, но обычно в них представлены лишь простейшие ингредиенты: курица, рыба, овощи, яйца, йогурт, и ни шагу в сторону. Рассчитать БЖУ каких-нибудь замысловатых роллов или сложносочиненного салата не представляется возможным, поэтому диетический рацион в его привычном понимании довольно быстро надоедает или перестает быть таким уж правильным.

«Баланс Вкуса» — это уникальная команда профессионалов, в числе которых врач-диетолог, фитнес-тренер и фуд-психолог. Они виртуозно считают БЖУ, составляют порции с точностью до грамма и правильно распределяют баланс калорий в течение дня: завтрак и обед — по 30%, ужин — 20%, второй завтрак и полдник — по 10%. Придерживаются норм классической диетологии с пятью приемами пищи и оптимальным балансом питательных веществ: 20–25% белков, 35% жиров и 40–45% углеводов.

Дело не только в количестве питательных веществ, но и в их качестве. В рационе «Баланс Вкуса» исключены рафинированные углеводы: они нагружают поджелудочную железу, содержат много бесполезных калорий. Вместо них — обилие свежей зелени, овощей и фруктов (доставку осуществляют каждый день!). Термическая обработка сведена к минимуму, что позволяет сохранить витамины и микроэлементы.

3. Чувствуешь заботу: все для клиента

Многие сервисы подписки на обеды и ужины, которые предстоит приготовить самостоятельно, грешат одной общей особенностью: продукты привозят на несколько дней вперед. Понятно, что вакуумные упаковки спасают положение, но все равно никуда не деться от предательского чувства: зачем переплачивать за курицу четырехдневной давности, пусть даже и аккуратно нарезанную на кусочки?

«Баланс Вкуса» решает это кардинальным образом: еду доставляют каждый день, включая выходные. Клиент может выбрать любой интервал доставки с точностью до часа. Утренняя доставка с 6:00 до 12:00 бесплатна.

Помимо разнообразных готовых программ, в «Балансе Вкуса» могут составить и индивидуальную, исходя из потребностей конкретного человека. Диетолог обсуждает с клиентом все задачи, аллергены, любимое/нелюбимое.

4. Привет, тело мечты

Какая бы задача ни стояла — похудеть (быстро или постепенно), работать на массу, придерживаться поста, очистить организм и т.д., — она успешно решается с «Балансом Вкуса». Программы действительно разнообразны:

— правильное питание 850, 1200, 1500, 1800, 2000, 2400 ккал— вегетарианские на 1200 и 1800 ккал— постные на 1200 и 1800 ккал— детокс-программа очищения организма

И это не считая индивидуальных меню! А оно незаменимо для тех, кому требуется особая забота: кормящим мамам, людям с ограничениями в питании. Программа питания в этом случае составляется после личной консультации с диетологом с учетом пожеланий и потребностей клиента.

«Баланс Вкуса» подходит еще и тем, кто все никак не может начать — например, откладывает старт диеты на понедельник и годами не может влезть в эталонные джинсы. Всего неделя с правильно подобранной программой помогает понять, какого размера должны быть порции, как сочетать продукты, настраивает правильный режим питания, который затем уже проще поддерживать самостоятельно. Хотя, привыкнув к ежедневной заботе, возвращаться на самообслуживание не очень-то хочется.

5. Это просто вкусно: новые блюда каждый день

«Мы хотим, чтобы наш клиент ждал следующего дня, как Деда Мороза в детстве», — заявляют создатели «Баланса Вкуса». И держат слово! Блюда максимально разнообразны и не повторяются в меню более месяца.

Программы, даже самые низкокалорийные, развеивают миф о том, что полезное и вкусное — две несовместимые вещи. Профессиональные шефы готовят изобретательно и с учетом актуальных трендов. Люля из индейки с йогуртом и лимоном, судак су-вид, киноа с овощами, креветки с зеленью и хумусом, марсельский суп с морепродуктами, салат из кенийской фасоли с овощами, ростками сои и кунжутным маслом — вот лишь некоторые выдержки из меню. В общем, никаких отварных грудок и прочей навевающей тоску диетической классики — все гораздо интереснее.

Чтобы познакомиться с «Балансом Вкуса», вовсе не обязательно заказывать полноценную программу обедов. Кроме них, компания предлагает, например, конфеты из сухофруктов и орехов, диетические торты и другие полезные сладости — все это можно приобрести отдельно, чтобы порадовать себя без вреда для фигуры.

6. Время на жизнь

Сколько времени каждый из нас тратит на покупку и приготовление пищи? Масштабный опрос более 27 тысяч человек в 22 странах мира вывел средний показатель около 6,5 часа в неделю, жители нашей страны тоже называли примерно такой временной отрезок.

Конечно, некоторые люди просто любят готовить, но большинство предпочло бы потратить эти драгоценные часы жизни на что-то более полезное и интересное, посвятить их семье, близким или любимому делу. За 6,5 часов можно сходить на три сеанса в кино, посмотреть целый сезон сериала, провести несколько полноценных тренировок или, в конце концов, просто заработать гораздо больше денег, чем получается сэкономить, когда готовишь еду самостоятельно. «Баланс Вкуса» берет на себя заботу о теле и помогает высвободить время для главного — жизни.

7. Бюджет не страдает

Сколько в среднем тратит житель мегаполиса на еду в месяц? Ночные магазины по дороге с работы, бизнес-ланчи по соседству с офисом, ужины с коллегами в модных ресторанах, выезды на рынок за полезной и экологичной едой в выходные. В результате получается не меньше 25–30 тысяч рублей на человека. «Баланс Вкуса» позволяет не тратить время и силы за те же деньги.

8. Чистота — залог здоровья

Чтобы вернуть здоровый цвет лица и забыть о хронической усталости, можно, конечно, уехать на пару месяцев на каникулы под пальму, но согласитесь, мало у кого есть такая возможность. Именно поэтому в последние годы столь популярны различные программы детокса: они позволяют убрать последствия всевозможных излишеств и просто жизни в большом городе.

Детокс от «Баланса Вкуса» помогает лучше себя чувствовать и лучше выглядеть. В рацион входят смузи, соки, супы и салаты из овощей и фруктов. Они богаты очищающими пищевыми волокнами, витаминами и антиоксидантами, что способствует эффективному выводу токсинов и шлаков. В меню отсутствуют потенциальные аллергены (молочные продукты, яйца, глютен), зато присутствует оптимальное сочетание витаминов и микроэлементов.

В результате усталость и плохое настроение как рукой снимает, улучшается состояние кожи, волос и ногтей, повышается качество сна и качество жизни в целом.

9. Забота о себе и семье

«Баланс Вкуса» когда-то начинался как семейный проект: сестра попросила брата, владельца ресторана, подобрать ей программу для похудения после рождения второго ребенка. Шеф-повару была поставлена задача — и молодая мать за полгода постройнела на 12 кг. Глядя на впечатляющие результаты, к проекту присоединились и друзья. Так камерная история постепенно разрасталась, не теряя при этом суть — правильное питание как забота о себе и своей семье.

Готовые рационы «Баланс Вкуса» позволяют, например, снять часть забот с кормящей матери, заказать меню для ребенка и быть уверенным, что он получает все необходимое, да и просто, в конце концов, позаботиться о себе.

10. Забота об экологии

Ничто так не поднимает самооценку, как ощущение, что делаешь что-то полезное. Заказывая рационы «Баланс Вкуса», можно уже одним этим фактом снизить негативное воздействие на окружающую среду. Вся упаковка, посуда, приборы и пакеты сделаны не из пластика, а из биоразлагаемого материала. Конечно, это не решит проблему тонн пластика, которые ежегодно попадают в Мировой океан, но почему бы не внести свою лепту в борьбу с ней? С малого начинается большое! «Баланс Вкуса» — это ответственное отношение к себе, своему телу и экологии.

Проект постоянно растет и развивается. Сейчас фабрика кухни «Баланс Вкуса» может обслуживать до 1000 человек в день: 350 кв. м площади, команда из 20 поваров, шеф-повар, бренд шеф-повара. Собственная служба логистики и качественный клиентский сервис — залог того, что покупатели получат все в срок и с улыбкой. И тут мы все с благодарностью улыбаемся в ответ.

Выберите свой «Баланс Вкуса».