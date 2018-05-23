Роскачество: 37% сливочного масла не соответствует нормам

В ходе исследования экспертами названы также добросовестные и недобросовестные производители.

Роскачество совместно с Россельхознадзором Роспотребнадзором подвело итоги первого всероссийского масштабного исследования самого популярного в России сливочного масла — с жирностью 72,5%.

В рамках веерного исследования рассматривались 82 торговые марки, совокупная доля которых на рынке составляет более 70%. Товары были закуплены в регионах восьми российских федеральных округов, в том числе и Северо-Западном.

Нарушения обязательных требований законодательства были обнаружены в 37% исследованного сливочного масла. В частности, они касались подмены молочного жира растительным, занижения жирности в продукте, наличия бактерий и микробиологической порчи, содержания консервантов, антибиотиков, а также недостоверной маркировки по массе нетто.

Доля фальсификации растительными жирами сливочного масла с жирностью 72,5% составила 12% от всего объема исследованных торговых марок.

Так, растительные жиры были обнаружены в продуктах 10 торговых марок: «Аппетитно круглый год» (МО), «Буденновскмолпродукт» (Ставропольский край), «Волжаночка» (Волгоградская область), «Крестьянское из Башкирии» (Челябинская область), «Лав продукт» (МО), «Серышевский» (Амурская область), «Сулимовское» (Челябинская область), «Сулимовское „Башкирское“» (Челябинская область), «ТД Сметанин» (МО) и «То, что надо!» (МО).

Также исследование в очередной раз подтвердило, что идеальный продукт не значит самый дорогой. Так, в топ-10 самых дешевых сливочных масел вошли продукты трех торговых марок с самой высокой оценкой в 5,5 балла. Это «Вкуснотеево» (Воронежская область) — 36,1 руб. за 100 грамм, «Каждый день» (Омская область) — 39,9 руб. за 100 грамм, «Приволжский молочный завод» (Нижегородская область) — 41,6 руб. за 100 грамм.