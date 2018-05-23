Секрет посадки моркови на ленте

Морковь сажают почти все, она вкусная, полезная и долго хранится, в ней много витаминов. Единственное, что я никогда не любила — это полоть и продергивать морковку. Много лет назад мы впервые посадили морковь на ленте, опыт был неудачный — почти нулевая всхожесть. Позже одна женщина в магазине поделилась секретом: сажать морковь надо в сильно пролитую водой почву — в «болото». Проверив этот способ, я поняла — вот оно, мое спасение!

Мой способ

Проливаем почву очень обильно, я выливаю на двух-трехтрехметровую грядку леек 5. Как только вода начинает плохо уходить, пора сажать.

Морковь на ленте

Раскладываем ленту с семенами, на всякий случай можно еще раз пролить по ленте.

Морковь на ленте

Всходы не заставят себя долго ждать, ровненькие, не густые))

Морковь на ленте

Морковка вырастает самая обычная, но хлопот меньше. Сейчас в продаже очень много сортов моркови на ленте, на любой вкус! Ниже на фото морковь сорта 'Королева осени'.

Морковь на ленте

Конечно, многие любят сдергивать морковь молоденькой, как бы продергивать и кушать ее, у меня для этих целей посажена круглая морковь и ранняя)) Надеюсь, мой секрет пригодится для тех, кто хочет попробовать посадить морковь на ленте! Спасибо за внимание!