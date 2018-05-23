В Ростове в субботу раздадут 55 тыс. порций индейки и приготовят гигантский бургер

В Ростове-на-Дону, в субботу, 26 мая, пройдет гастрономический фестиваль «День русской индейки». В рамках мероприятия повара будут готовить шашлык из индейки по рецептам из разных стран мира — России, США, Израиля, а также по-казачьи. Их творения можно будет бесплатно продегустировать всем желающим. Для мероприятия производитель выделил более пяти тонн продукции под маркой «Индолина».

Также будет приготовлен гигантский бургер с томленой индейкой, корном и малосольным огурцом, салат с копченой индейкой и медово-клюквенным соусом, кебаб-мангал из мякоти и грудки индейки в домашнем мацони с соусом «Баже», перцами чили и паприкой, душистыми травами и пряным рисом, «Шейх Шава» с сыровяленной индейкой и клюквенным BBQ соусом, с коул-слоу салатом, а также салат с вяленым пастрами из индейки (балык/карпаччо), миксом салатов и зелени по-кавказски и многое-многое другое. Шеф-поваром мероприятия станет Евгений Дидковский.

Помимо этого, на главной сцене будет шоу-программа с выступлением музыкальных коллективов, а также призовыми викторинами и танцевальными мастер-классами.