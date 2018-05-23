Будда-боул: съесть, чтобы похудеть (Голливуд уже в курсе) 

Что такое Будда-боул?
Будда-боул — это вегетарианское блюдо, ингредиенты которого собраны в круглой чаше. Блюдо не содержит мяса и рыбы, поэтому отличается невысокой калорийностью. Важная особенность Будда-боул заключается в небольшом размере порции, все ингредиенты берутся в совсем маленьком количестве. Но это полноценный обед, который поможет сохранить чувство сытости до ужина.
Компоненты для Будда-боул могут быть разными, поэтому вероятность того, что блюдо надоест, очень мала.
Появлению этого блюда предшествовала легенда о Будде, который после медитации любил прогуливаться по улицам города с небольшой круглой чашкой в руке. Горожане клали в нее пищу, после прогулки у Будды в миске оказывались крупы, бобовые и овощи.
Какие ингредиенты годятся в «чашу Будды»?
Из этих ингредиентов можно составить бесчисленное множество вариантов Будда-боул:
овощи — свежие, поджаренные или запеченные (картофель, морковь, томаты, перец, капуста, огурцы, баклажаны, редис, тыква, цуккини, кукуруза, батат), грибы;
крупы (гречка, пшено, перловка, рис бурый, красный или дикий, булгур, киноа, кускус, полента и другие);
бобовые (фасоль, нут, чечевица, маш);
орехи и семена (все виды орехов, кроме арахиса, семена чиа, подсолнечника, кунжута, тыквы, льна);
зелень и коренья (салат, сельдерей, петрушка, укроп, базилик, лук-порей, пастернак, шпинат и так далее);
соус (песто, горчичный, томатный — любой вегетарианский, а также растительные масла).
Главное правило блюда заключается в том, что оно должно быть вегетарианским. Однако допускается добавлять морепродукты, яйца и сыр. Кроме того, современный подход позволяет собирать чаши на манер любимых блюд (например, суши, овощи и фрукты на гриле, смузи).
Как приготовить блюда Будда-боул?
Идеальное блюдо можно собрать из любых вышеуказанных ингредиентов. Однако чтобы сохранить миниатюрность порции (а это одно из условий составления блюда), в чашу лучше собрать по одному-два ингредиента из каждой категории продуктов.
Например, овощи, бобовые и крупы пусть составляют в чаше по 20%, зелень — 30% (ее много не бывает), соус — 10%. С таким конструктором вы можете регулировать содержание компонентов в блюде — делать ставку на овощи или бобовые. Будда-боул — отличный вариант диетического питания.
Для блюда выбирайте небольшую чашу, чтобы порция еды не была огромной.
Буррито-боул с креветками
Ингредиенты (на 4 порции):
креветки — 600-700 г помидоры — 300 г кукуруза — 2 стакана
рис — 1,5 стакана
фасоль консервированная — 1 банка
лук красный — ½ шт.
лайм — 3 шт.
кинза — 1 пучок
масло растительное — 1 ст. ложка
перец чили молотый — 2,5 ч. ложки
зира — 2,5 ч. ложки
чеснок (порошок) — 1 ч. ложка
сахар — 1 ч. ложка
перец кайенский — ½ ч. ложки
соль — ½ ч. ложки
Приготовление:
1. Отварите рис до готовности.
2. Отожмите сок из двух лаймов, смешайте его с сахаром, измельченной кинзой и солью. Добавьте смесь к рису.
3. Креветки необходимо разморозить и очистить. В большой сковороде на среднем огне разогрейте масло и выложите очищенные креветки. Добавьте специи: чили, зиру, половину чайной ложки чесночного порошка и кайенский перец. Обжаривайте креветки в течение трех-пяти минут.
4. Для сальсы нарежьте красный лук, помидоры и выжмите сок из одного лайма. Смешайте все в миске вместе с кукурузой, фасолью и чесночным порошком.
5. Выложите в миску слой риса, сверху добавьте креветки и сальсу.
6. По желанию можно добавить авокадо, зелень или сыр.
Смузи-боул с зеленым яблоком и шпинатом
Ингредиенты (на 4 порции):
зеленое яблоко — 1 шт.
банан — 1 шт.
шпинат — 50 г какао — 1 ст. ложка
арахисовая паста — 1 ч. ложка
семена (льна, подсолнечника, тыквы) — горсть
Приготовление:
1. Очистите и нарежьте фрукты и взбейте их в течение минуты в блендере.
2. Перелейте смузи в миску и украсьте семечками и вегетарианским шоколадом.
Будда-боул с гранатом и огурцами
Ингредиенты (на 2 порции):
булгур — 150 г гранат — ½ шт.
авокадо — 1 шт.
огурец небольшой — 1 шт.
фета — 100 г соль, перец — по вкусу
масло оливковое — 2 ст. ложки
Приготовление:
1. Отварите булгур в кипящей подсоленной воде двенадцать минут. Дайте полностью остыть.
2. Выложите булгур в глубокую тарелку. Добавьте кружочки огурца и ломтики авокадо.
3. Гранат очистите и удалите перепонки. Добавьте зерна граната в блюдо.
4. Посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом.
Будда-боул с чечевицей, шампиньонами и кабачками
Ингредиенты (на 4 порции):
тофу — 200 г лук репчатый — 1 шт.
морковь — 1 шт.
кабачок — ½ шт.
чечевица — 200 г киноа — 200 г шампиньоны — 200 г соевый соус — 2 ст. ложки
мед — 1 ч. ложка
соль — по вкусу
перец красный — по вкусу
Приготовление:
1. Сварите чечевицу и киноа.
2. Нарежьте тофу небольшими кубиками и обжарьте на сильном огне со всех сторон на оливковом масле.
3. Убавьте огонь и добавьте в сковороду ложку меда и соевого соуса. Тщательно перемешайте и дайте тофу немного впитать весь соус. Затем уберите с огня.
4. На другой сковороде обжарьте крупно нарезанные кабачки, морковь, репчатый лук и шампиньоны.
5. После того как все ингредиенты будут готовы, выложите их по очереди в чашу. Сначала чечевицу, затем киноа, тофу, кабачки, морковь, лук и грибы.
6. Смешайте соевый соус с лимонным соком и полейте им готовое блюдо, сверху посыпьте красным перцем.
Бобовый Будда-боул
Ингредиенты (на 4 порции):
фасоль белая — 200 г киноа — 150 г авокадо — 1 шт.
петрушка — несколько веточек
тофу — 100 г помидоры черри — 10 шт.
масло оливковое — 3 ст. ложки
лимонный сок — 2 ст. ложки
соль, перец — по вкусу
Приготовление:
1. Отварите белую фасоль. Откиньте на дуршлаг и дайте ей остыть.
2. В отдельной кастрюле сварите киноа.
3. Смешайте в миске фасоль с киноа. Добавьте петрушку, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Уберите в холодильник.
4. В это время мякоть авокадо нарежьте тонкими пластинками. Помидоры черри разрежьте пополам.
5. Тофу нарежьте ломтиками и обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки.
6. Выложите смесь фасоли с киноа в небольшие миски. Добавьте авокадо, помидоры черри и тофу.
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