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Как снять зубную боль за пару минут
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Как снять зубную боль за пару минут 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Зубная боль не зря считается одной из самых неприятных и раздражающих. Человек просто теряет возможность нормально соображать, если у него болит зуб и нет никакой возможности решить проблему прямо сейчас. Хорошо, если поблизости есть аптека, а лучше — проверенный стоматолог. Но что делать, если зубная боль тревожит на отдыхе, или в воскресенье, когда нужных медикаментов просто не достать? Вот несколько элементарных приемов, которые наверняка помогут вам продержаться до визита к врачу.
Мятный настой
Настой из мяты может стать настоящим спасением при сильной зубной боли. Заварите перечную мяту, да покрепче, и просто прополощите рот полученным раствором. Это, конечно, проблему не уберет, а вот от зубной боли на вечер избавиться поможет.
Масло гвоздики
Гвоздичное масло обладает не только болеутоляющими, но и антибактериальными свойствами. Можно на пол-литра воды добавить пару капель масла и хорошенько прополоскать рот, а можно нанести масло на ватный диск и очень аккуратно больной зуб протереть. Неприятные ощущения уйдут очень быстро, попробуйте.
Солевой раствор
Проще всего будет приготовить обычный солевой раствор — уж соль есть дома у каждого. Этот минерал эффективно убивает болезнетворные и вирусные микроорганизмы, соотвественно и боль в зубе уходит. Раствор нужно делать на теплой воде, чтобы не травмировать нервы лишний раз.
А вот об этом способе вы знаете вряд ли. Необязательно полоскать рот, чтобы избавиться от зубной боли: можно просто растереть кубик льда на участке между большим и указательным пальцем. Процедура должна занять не меньше пяти минут — при трении импульсы пройдут по тем же самым нервным путям, что и зубная боль.
Чайное масло
Небольшой ватный диск нужно смочить парой капель чайного дерева и положить на больной зуб. Потерпите несколько минут и вынимайте вату — в следующие пару часов зубная боль не вернется.
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