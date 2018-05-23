В Армении для военнослужащих ЮВО введено летнее меню

В рамках акклиматизационных и адаптационных мероприятий к высоким температурам окружающей среды в основное меню солдатских столовых

добавлены свежие фрукты, овощи и зелень.

На российской военной базе в Армении в рамках акклиматизационных и адаптационных мероприятий к высоким температурам окружающей среды для военнослужащих в основное меню солдатских столовых внесены изменения.

В новое меню по указанию командования соединения и военных медиков добавлены свежие фрукты, овощи и зелень.

В солдатских столовых, оборудованных системами питания «шведский стол», военнослужащим представлены на выбор разнообразные блюда, в которые добавлены колбасные изделия, пельмени, вареники, зразы, фаршированный перец. Также увеличена норма выдачи сыра, молока и творога.

В выходные и праздничные дни к основному меню добавлены «сладкие столы» с введением сгущенного молока, натуральных соков, кондитерских и мучных изделий.

Для улучшения аппетита военнослужащим в ходе занятий по боевой подготовке на высокогорных полигонах Камхуд, Алагяз и Памбак, где высота превышает 2 тыс. метров над уровнем моря, в состав рациона питания включены дополнительные специи и зелень.