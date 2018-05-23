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В Армении для военнослужащих ЮВО введено летнее меню
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В Армении для военнослужащих ЮВО введено летнее меню 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках акклиматизационных и адаптационных мероприятий к высоким температурам окружающей среды в основное меню солдатских столовых
добавлены свежие фрукты, овощи и зелень.
На российской военной базе в Армении в рамках акклиматизационных и адаптационных мероприятий к высоким температурам окружающей среды для военнослужащих в основное меню солдатских столовых внесены изменения.
В новое меню по указанию командования соединения и военных медиков добавлены свежие фрукты, овощи и зелень.
В солдатских столовых, оборудованных системами питания «шведский стол», военнослужащим представлены на выбор разнообразные блюда, в которые добавлены колбасные изделия, пельмени, вареники, зразы, фаршированный перец. Также увеличена норма выдачи сыра, молока и творога.
В выходные и праздничные дни к основному меню добавлены «сладкие столы» с введением сгущенного молока, натуральных соков, кондитерских и мучных изделий.
Для улучшения аппетита военнослужащим в ходе занятий по боевой подготовке на высокогорных полигонах Камхуд, Алагяз и Памбак, где высота превышает 2 тыс. метров над уровнем моря, в состав рациона питания включены дополнительные специи и зелень.
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