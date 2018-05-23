Твердый, плавленый, адыгейский. Как дома сделать сыр из творога и молока

В последнее время часто появляется информация о том, что в магазинах продают «не настоящий сыр, а сырный продукт», что в этом сыре есть растительные добавки и т.д. Да, для приготовления сыра в домашних условиях понадобится известное терпение, но зато вы получите полностью натуральный продукт. Тем более, мы предлагаем вам рецепты в диапазоне — от простого к сложному. Выбор за вами.

Сыр плавленый домашний

Для приготовления плавленого сыра нужен только влажный творог. Жирность творога не имеет значения.

Ингредиенты:

творог — 500 г, одно куриное яйцо, пищевая сода — 1/2 ч. ложки, соль — одна ч. ложка, слив. масло — 100 г., паприка на любителя — по вкусу.

Приготовление

Положите творог в высокую миску, чтобы удобно было взбивать. Добавьте одно сырое яйцо, соль, пищевую соду и перемешивайте до однородного состояния. Сливочное масло должно быть комнатной температуры или слегка растоплено. В творожную массу введите размягченное сливочное масло и при помощи блендера взбивайте, чтобы не осталось комочков.

На плите в кастрюле доведите воду до кипения, кастрюля должна быть шире той ёмкости, в которой находится творог. Огонь убавьте до минимума и поместите миску с творожной массой в эту водяную баню. При постоянном быстром помешивании доведите творог до жидковатой тягучей массы. Делать это нужно быстро — в течение 5 минут.

Как только масса станет тягучей и легко отделится от стенок посуды, вынимайте миску — плавленый сыр пости готов. В этот момент, пока масса ещё не застыла, можно по желанию добавить и сок чеснока, и паприку, и зелень. Подготовленную тару нужно смазать сливочным маслом, вылить туда горячий сыр, дать остыть при комнатной температуре. Затем поместить в холодильник на несколько часов, прикрыв крышкой, или обтянуть пищевой плёнкой.

Твердый сыр из творога

Для приготовления сыра лучше использовать цельное или пастеризованное молоко. Восстановленное порошкообразное молоко брать не рекомендуется, из него домашний сыр может не получиться. Есть требования и к посуде: надо использовать либо кастрюли из нержавеющей стали, либо эмалированные кастрюли с толстым дном.

Ингредиенты:

творог — 1 кг; молоко — 1 л; куриный желток — 2 шт; сода — 1 ч.л. ; соль — 3/4ст.л. ; масло сливочное — 80 г.растительное масло для смазки формы.

Приотовление

В подходящую кастрюлю наливаем свежее коровье молоко. Добавляем творог. Хорошо перемешиваем и отправляем на средний огонь. Помешивая, доводим почти до кипения. Ждем, когда начнет отделяться сыворотка. Отдельно на водяную баню отправляем емкость со сливочным маслом, растапливаем его. В другую миску добавляем куриные желтки, соду и соль, перемешиваем до однородности.

Дуршлаг застилаем марлей, сложенной в два слоя. Как только отделилась сыворотка, сразу откидываем творог. Марлю сверху собираем и подвешиваем на 3-5 минут, чтобы стекла основная часть сыворотки.

К сливочному маслу, которое расплавилось и находится на водяной бане, добавляем желтковую массу и хорошо перемешиваем. Снимаем с огня. Теперь готовим водяную баню, чтобы плавить творог. Берем кастрюлю объемом примерно 3 литра. Наливаем в нее воду, ставим на огонь. На нее устанавливаем кастрюлю поменьше, примерно на 1,5 литра. Следим, чтобы дно не касалось кипящей воды. Помещаем в нее яичную массу со сливочным маслом и проваренный творог. Хорошенько перемешиваем, чтобы не было комочков.

Держим кастрюлю на водяной бане 10-15 минут. Примерно через 5 минут творожные зерна начинают плавиться. Продолжаем постоянно мешать, и творог полностью расплавится и превратится в однородную массу. На этом этапе масса при помешивании отстает от стенок кастрюли и самое время разлить ее по формам. Делать это надо быстро, так как масса быстро застывает.

Поэтому заранее готовим подходящие формочки, смазываем их растительным маслом. Разливаем нашу массу, оставляем полностью остывать, затем ставим в холодильник.

Через 4-4,5 часа достаем из холодильника и освобождаем от форм. Заворачиваем в пергамент, чтобы впиталось лишнее масло. Ставим на получившийся продукт небольшой гнет и отправляем в холодильник на 12 часов. После этого снимаем гнет и отставляем сыр для созревания на 24 часа в прохладном месте.

Адыгейский сыр Готовится адыгейский сыр из козьего, овечьего или коровьего молока. Приготовить его несложно, результат будет как минимум не хуже магазинного. Адыгейский сыр пригодится и для бутербродов, и для салатов, можно испечь с ним хачапури.

Ингредиенты:

Молоко — 2 лСыворотка — 250-300 млСоль и специи — по вкусу.

Приготовление

Сыворотку, которая необходима для адыгейского сыра, обычно остается после приготовления домашнего творога. Этой сыворотке нужно дать ещё подкиснуть при комнатной температуре пару дней.

Нагрейте молоко в кастрюле на водяной бане до 95-98 градусов, то есть практически под 100. Влейте сыворотку при легком помешивании. Держите на плите полученную смесь при этой же температуре ещё 15-20 минут. Затем процедите смесь через марлю, в которой останется сырная белая масса. Подвесьте марлю с сырной массой на 15-20 минут, чтобы стекли излишки жидкости. После этого сырную массу (можно прямо в марле) поместите под гнет на сутки. Готовый спрессовавшийся сыр можно обсыпать простой или ароматной солью, зеленью, пряностями.

Рецепт с ферментами

Один из классических вариантов приготовления домашнего сыра — это рецепт с использованием сычужного фермента, который помогает быстро отделить молочный белок от сыворотки и придает продукту нежный вкус.

Ингредиенты:

Фермент растительного происхождения «Мейто» (продается в интернет-магазинах, идентичен сычужному ферменту) — 0,2 гМолоко — 6 лСоль — 1,5 ст. л. Сметана — 100 г.

Приготовление

Молоко подогреваем до температуры 34-35*С, хорошо размешиваем венчиком в течение 1 минуты. Важно: молоко должно быть некипяченым, кипятить молоко перед приготовлением сыра нельзя. Затем фермент «Мейто» разводим в четверти стакана прохладной кипяченой воды. На 6 литров хватит чуть меньше 1/10 части пакетика.

Вливаем растворенный фермент и опять размешиваем в течение одной минуты. Через 1-2 часа молоко свернется — образуется сгусток в виде плотного желе. Шампуром нарезаем его на квадраты по 3 см вертикально. Потом горизонтально нарезаем на слои тоже шампуром или шумовкой; оставляем на 15-20 минут, пока не начнет отделяться сыворотка.

Затем ставим кастрюлю в горячую воду и начинаем мешать сыр. Температура должна подняться до 40-42*С. Для измерения температуры лучше взять кухонный термометр. Мешать нужно долго: 30-60 минут, с небольшими перерывами. В процессе приготовления сырное зерно будет подсушиваться и уменьшаться, уплотняться. Затем сыр осядет на дно кастрюли. В этот момент надо его попробовать: если он немного скрипит на зубах — значит, готов.

Сливаем сыворотку через дуршлаг. На этом этапе можно посолить сыр. Закладываем получившееся сырное зерно в форму. Подойдет пластиковое ведерко, в котором сделаны дырочки для слива сыворотки. Сверху кладем небольшой пресс на 2-3 часа.

Сыр можно не солить на этапе закладывания в форму. Тогда его нужно выдержать сутки в солёном растворе. Готовый сыр нужно обтереть насухо, положить на чистую сухую ткань и поместить в холодильник созревать минимум на 3 недели. Каждые 2-3 дня сыр надо переворачивать и менять ткань на сухую. Сыр пожелтеет и обрастет корочкой, приобретет остроту, дырочки и правильную структуру. Выход сыра — приблизительно 700 г.