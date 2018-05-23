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Дефицит колбас, рыбы и йогуртов прогнозируют в России
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Дефицит колбас, рыбы и йогуртов прогнозируют в России 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Россиян ожидает дефицит продуктов животного происхождения, к которым относятся все виды колбас, рыбной продукции, сыров. Это связано с тем, что большинство поставщиков и производителей до сих пор не зарегистрировалась в системе «Меркурий». А это означает, что доступ их продукции к полкам магазинов будет закрыт.
«Российская газета» поясняет, что в системе отражаются все этапы производства и перемещения продуктов животного происхождения. «Меркурий» призван уменьшить количество фальсификата, контрафакта и просрочки в российских магазинах.
Представители Ассоциации компаний розничной торговли подсчитали, что в системе зарегистрировано только четверть российских компаний, и только 5% компаний работают в ней стабильно.
Те, кто к 1 июля не перейдет на новую систему, не смогут поставлять продукты животного происхождения на полки магазинов, отмечают «Дни.ру».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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