Дефицит колбас, рыбы и йогуртов прогнозируют в России

Россиян ожидает дефицит продуктов животного происхождения, к которым относятся все виды колбас, рыбной продукции, сыров. Это связано с тем, что большинство поставщиков и производителей до сих пор не зарегистрировалась в системе «Меркурий». А это означает, что доступ их продукции к полкам магазинов будет закрыт.

Российская газета » поясняет, что в системе отражаются все этапы производства и перемещения продуктов животного происхождения. «Меркурий» призван уменьшить количество фальсификата, контрафакта и просрочки в российских магазинах.

Представители Ассоциации компаний розничной торговли подсчитали, что в системе зарегистрировано только четверть российских компаний, и только 5% компаний работают в ней стабильно.

Те, кто к 1 июля не перейдет на новую систему, не смогут поставлять продукты животного происхождения на полки магазинов, отмечают «Дни.ру».