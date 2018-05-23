Лучшие маски для сухой кожи лица: рецепты и советы по использованию

С помощью макияжа можно скрыть практически любые недостатки кожи, но нет ничего лучше здоровой, сияющей кожи. А для здоровья кожи совсем не обязательно тратить баснословные суммы в салонах красоты и косметических магазинах, достаточно правильного питания и домашних масок, доступных каждой девушке. МедикФорум собрал эти рецепты.

Почему кожа становится сухой?

Самые распространенные причины сухости кожи это несбалансированное питание, недостаточное потребление воды, неправильно подобранная косметика, работа при повышенной температуре, авитаминоз, а также наследственный фактор. Сухость кожи приводит к раннему старению, кожа покрывается сеточкой из мелких морщин, которые в дальнейшем будут углубляться и проявляться все сильнее.

Сухая кожа лишена воды и липидов — жиров, поэтому склонна к шелушениям, чувству стянутости, она часто раздражена и имеет сероватый, землистый цвет. Такая кожа неровная, на нее плохо наносится косметика, остро реагирует на изменения температуры и условия окружающей среды. Исправить это помогут маски из меда, масла, горчицы, творога, моркови, молочного шоколада, арбуза, соли, черного хлеба, сметаны, петрушки, сливок, авокадо, миндального масла.

Рецепты масок для сухой кожи

1. Вечерняя морковная маска Эту маску лучше всего делать заранее, вечером из-за того, что морковь обладает красящим эффектом. Необходимо измельчить морковь, лучше всего это сделать с помощью терки, блендера, вмешать в полученное пюре яичный желток. На коже держать 15 минут, затем очистить кожу теплой водой и дать коже высохнуть самостоятельно. Маска освежит и придаст лицо свежий вид. 2. Питательная маска для кожи лица из творога, сока моркови и оливкового масла Лучше всего для приготовления подойдет творог с самым большим процентом жирности, в идеале — домашний. Любые примеси вроде сухофруктов, орехов исключены. Одну десертную или столовую ложку творога растереть с одной-двумя ложками оливкового масла и двумя столовыми ложками морковного сока до консистенции сметаны. Покрыть кожу лица плотным слоем, дать подсохнуть около 20 минут, затем умыться теплой водой, при необходимости воспользоваться мягким спонжем и дать лицу высохнуть, не вытирая полотенцем. Такая маска напитает, увлажнит и смягчит кожу, избавит от шелушений и раздражения.

3. Шоколадная маска от сухости С пользой провести вечер поможет шоколадная маска от сухости. Необходимо растопить шоколадную плитку на водяной бане (не допускайте пригорания и засахаривания!), затем добавить в смесь желток яйца и одну-две ложки оливкового или миндального масла. Смесь наносится на кожу плотным слоем до полного высыхания, смывается чуть теплой водой, не стоит использовать мыльные средства. 4. Арбузная маска Лучшая летняя маска для сухой кожи. Эта маска позволит избавиться от сухости и шелушений. Для этой маски понадобится стакан арбузного сока или мякоти арбуза, пропущенной через блендер, 1 ст.л. меда и четверть чайной ложки обычной поваренной соли. Мед и соль растворяются в соке, далее наносится ватным диском на кожу. Смесь необходимо оставить на два часа, а затем умыться прохладной водой. Полезно будет пройтись по коже лица кубиком льда из отвара ромашки, мелиссы, зверобоя или обычной кипяченой воды. 5. Экспрес-маска из мякиша черного хлеба Для маски понадобится мякиш черного хлеба без добавок и небольшое количество воды или вашего любимого тоника. Мякиш хлеба необходимо размягчить с жидкостью, полученная кашица наносится на лицо, а через 15 минут ее необходимо помассировать и смыть теплой водой. 6. Маска-скраб при шелушениях из творога и соли Эта маска прекрасно подходит для сухой кожи с шелушениями и сильными раздражениями. Творог и оливковое масло питают кожу, а соль прекрасно отшелушивает и очищает. Необходимо взять столовую ложку творога с высоким процентом, лучше всего домашнего и смешать с одной столовой ложкой подогретого оливкового масла, а затем добавить одну-две чайных ложки соли мелкого помола. Готовую смесь нужно нанести на участки с шелушениями и аккуратно помассировать, отшелушивая частицы кожи, затем оставить на 5-10 минут и умыться теплой водой без использования мыла и средств для умывания.

7. Ежедневный тоник из овсянки Для ежедневного ухода прекрасно подойдет тоник, приготовленный из овсяных хлопьев. Необходимо залить 2-3 ложки овсяных хлопьев одним стаканом горячей воды, накрыть крышкой или тарелкой, затем дождаться, когда смесь остынет до комнатной температуры. Кашицу процедить, хлопья можно использовать в качестве скраба, а раствором протирать лицо дважды в день. 8. Сметанная маска с петрушкой. Сметана с петрушкой напитают кожу, а также отбелят ее от гиперпигментации и веснушек. Потребуется 2-3 столовых ложки сметаны с высоким процентом жирности, половина столовой ложки жирных сливок и 2-3 веточки петрушки. Зелень измельчить, лучше всего порвать, вмешать в смесь сливок и сметаны. Маску на лице держать 30-40 минут, затем смыть и высушить кожу естественным путем. 9. Маска из авокадо и миндального масла Еще один кладезь влаги и витаминов — плоды авокадо. Для маски потребуется мякоть половины плода, чайная ложка миндального масла из ближайшей аптеки и две ложки меда. Все смешать с заранее растертой до состояния пюре мякотью авокадо, на коже лица и шеи держать до 20 минут, затем смыть и вытереть лицо мягким полотенцем. Маску следует делать курсом в 8-10 процедур, затем перерыв до новых приступов сухости. 10. СОС-маска из огурца Если кожа повреждена очень сильно, сухость проявляется раздражением и воспалением, поможет маска-тоник из огурца и йогурта. Понадобится половина огурца среднего размера и 2 чайные ложки белого йогурта без добавок и сахара. Измельченный огурец смешивается с йогуртом, смесь наносится на кожу на 10-15 минут, затем смывается. За 15 минут огурец вернет коже влагу, а йогурт напитает ее и снимет воспаления. Эти маски помогут обладательницам сухой кожи смягчить ее, увлажнить и напитать, а также избавиться от шелушений и раздражений. Красота в наших руках! Ранее эксперты рассказали об увлажняющих масках для лица.