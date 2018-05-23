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Коктейль «Барбарисовый шпритцер »
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Коктейль «Барбарисовый шпритцер » 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Наступают выходные, почти летние. можно немного расслабиться после тяжелой недели. Молодой и очень креативный бренд шеф-бармен ресторана «Южане» Владимир Салуквадзе дарит вам рецепт прекрасного освежающего напитка.
Вам понадобится:
Леденцы «барбарис» 3-4 штуки
Биттер «Кампари» 15 мл  2 дольки свежего грейпфрута
Игристое вино-50 мл.
Приготовление:
Для данного коктейля подходит бокал винный «Универсал». На основе леденцов барбариса сделать сироп, налить его в охлаждённый бокал, добавить биттер Кампари, 2 дольки свежего грейпфрута и дополнить игристым вином. Все готовить непосредственно в бокале, сверху добавить лед.
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