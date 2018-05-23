Коктейль «Барбарисовый шпритцер »

Наступают выходные, почти летние. можно немного расслабиться после тяжелой недели. Молодой и очень креативный бренд шеф-бармен ресторана «Южане» Владимир Салуквадзе дарит вам рецепт прекрасного освежающего напитка.

Вам понадобится:

Леденцы «барбарис» 3-4 штуки

Биттер «Кампари» 15 мл 2 дольки свежего грейпфрута

Игристое вино-50 мл.

Приготовление:

Для данного коктейля подходит бокал винный «Универсал». На основе леденцов барбариса сделать сироп, налить его в охлаждённый бокал, добавить биттер Кампари, 2 дольки свежего грейпфрута и дополнить игристым вином. Все готовить непосредственно в бокале, сверху добавить лед.