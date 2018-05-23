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Мерлуза по-галисийски с печеной картошкой с чесночным соусом
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Мерлуза по-галисийски с печеной картошкой с чесночным соусом 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Вам понадобится:
— 1 хек среднего размера;
— 1 луковица;
— 1 лук-порей;
— 1 помидор;
— 1 небольшая морковка;
— зелень петрушки — 1 небольшой пучок;
— тимьян — 1 веточка;
— чеснок — 3 зубчика;
— сливочное масло — 40 гр;
— оливковое масло для обжаривания;
— белое вино — 150 мл.
На сковороде обжарьте на оливковом масле мелко порезанный лук и чеснок, добавьте морковь, натертую на крупной терке.
Помидор ошпарьте кипятком и снимите кожицу, порежьте и добавьте на сковороду. Посыпьте рубленой зеленью, посолите и потушите с белым вином 10 минут.
Разогрейте духовку заранее до 200 градусов, в духовку положите завернутый в фольгу картофель для запекания (или просто хорошую картошку). Картофель для запекания запекается быстро, в течение 35 минут, другие сорта могут запекаться дольше. Пробуйте на мягкость длинным острым ножом или вилкой. Когда картофель готов, разверните фольгу, сделайте ножом прорезь крест накрест и надавите на края.
В огнеупорную форму выложите овощи, затем — нарезанную кусками рыбу, посолите, посыпьте рубленой зеленью и положите сверху на каждый кусок небольшой ломтик сливочного масла.
За 25 минут до готовности картофеля ставьте в духовку рыбу.
Рецепт чесночного соуса можно посмотреть здесь.
Другие рецепты нашего шеф-повара смотрите на страничке в Фейсбук.
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