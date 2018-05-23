Мерлуза по-галисийски с печеной картошкой с чесночным соусом

Вам понадобится:

— 1 хек среднего размера;

— 1 луковица;

— 1 лук-порей;

— 1 помидор;

— 1 небольшая морковка;

— зелень петрушки — 1 небольшой пучок;

— тимьян — 1 веточка;

— чеснок — 3 зубчика;

— сливочное масло — 40 гр;

— оливковое масло для обжаривания;

— белое вино — 150 мл.

На сковороде обжарьте на оливковом масле мелко порезанный лук и чеснок, добавьте морковь, натертую на крупной терке.

Помидор ошпарьте кипятком и снимите кожицу, порежьте и добавьте на сковороду. Посыпьте рубленой зеленью, посолите и потушите с белым вином 10 минут.

Разогрейте духовку заранее до 200 градусов, в духовку положите завернутый в фольгу картофель для запекания (или просто хорошую картошку). Картофель для запекания запекается быстро, в течение 35 минут, другие сорта могут запекаться дольше. Пробуйте на мягкость длинным острым ножом или вилкой. Когда картофель готов, разверните фольгу, сделайте ножом прорезь крест накрест и надавите на края.

В огнеупорную форму выложите овощи, затем — нарезанную кусками рыбу, посолите, посыпьте рубленой зеленью и положите сверху на каждый кусок небольшой ломтик сливочного масла.

За 25 минут до готовности картофеля ставьте в духовку рыбу.

Рецепт чесночного соуса можно посмотреть здесь.

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