Какое сливочное масло в России — самое качественное?

Эксперты «Росконтроля» проверили 31 образец бюджетного сливочного масла из российских магазинов — «Крестьянского» и «Традиционного». Итоги эксперты не внушают оптимизма: всего 4 образца из проверенных эксперты рекомендуют к покупке. Большая часть продукции, проверенной экспертами, была заявлена производителями как высший сорт. Но только 5 образов сливочного масла по итогам экспертизы действительно могут быть причислены к продуктам высшего сорта. Помимо несоответствия заявленному качеству, специалистами также были обнаружены среди образцов фальсификат и кишечная палочка. Среди образцов, проходивших проверку «Росконтроля» 25 были «Традиционным» маслом жирностью 82,5%, 6 — «Крестьянского». Из всего этого состава масло только 4 брендов оказалось изготовленным с соблюдением всех обязательных требований. Выяснилось, что на магазинных полках легко можно встретить фальсификат — продукцию, в которой ради удешевления производства молочный жир заменяется растительным и животным. Из проходивших экспертизу образцов «Крестянского» вообще ни один не выдержал соответствия ГОСТу по органолептическим показателям, — фактически это тоже означает фальсифицированный продукт.

«Фальсификатом оказались «Родная кухня», «Солнечная долина», «Лав продукт», «Молоко плюс» и «Посейдон сервис». «Число Му», «Ровеньки», «Крестьянские узоры», — сообщили эксперты.

Также отдельно они выделили группу образцов, действительно оказавшихся высококачественным продуктом.

«К высшему сорту относятся только 5 образцов производителей «Экомилк», Valuiki, «Белорусское», «Радость вкуса» и «Му-у. Но к покупке рекомендуются 4 образца из проверенных — это масло „Экомилк“, Valuiki, „Белорусское“, „Радость вкуса“. „Му-у“ оказалось в списке товаров с замечаниями», — констатировали специалисты.

Также с замечаниями прошли проверку образцы сливочного масла марок «Милье», «Вологодское лето», «Князь Вежич» и «Простоквашино»: по словам сотрудников «Росконтроля» эта продукция не соответствует заявленному высшему сорту, но при этом не имеет серьезных нарушений требований безопасности. В масле «Кубанский молочник» и «То самое масло» при проверке были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Ранее МедикФорум писал о том, как можно самостоятельно в домашних условиях определить качество разных продуктов питания.