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Огурцы способны укрепить кости и улучшить зрение
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Огурцы способны укрепить кости и улучшить зрение 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Огурец является одним из древнейших видов овощных культур и обладает множеством полезных микроэлементов. Продукт подкупает низким содержанием калорий, что позволяет включать его в состав различных диет. Свежим зеленым овощем, уверены специалисты, необходимо пополнить свой ежедневный рацион всем, заботящимся о здоровье, желающим иметь крепкие кости и хорошее зрение.
Как стало известно МедикФоруму, огурцы, распространившиеся по миру из Индии, являются кладезем полезных фитонутриентов, оказывающих противовоспалительное, антиоксидантное воздействие на организм и защищающих от онкологических заболеваний. Кроме этого вещества, продукт обладает бета-каротином, благотворно влияющим на правильное функционирование иммунной системы, а также содержит клетчатку, необходимую для нормальной работы пищеварительной системы и снижения уровня холестерина.
Огурцы — наиболее диетические из всех низкокалорийных продуктов. Почти на 95% овощ состоит из воды, поэтому его смело можно включать в рацион людям, желающим избавиться от лишнего веса. В состав свежих огурцов входит тартроновая кислота, замедляющая процесс преобразования углеводов в жиры, щелочные соли, заботящиеся о сохранении молодости и предотвращающие образование камней в почках.
Огурцы богаты соединениями йода, которые легко усваиваются. Благодаря этому элементу зеленый нормализует работу щитовидной железы, сосудов и сердца. Продукт, несмотря на высокое содержание воды, сам «изгоняет» из организма лишнюю жидкость, убирая отечность и стабилизируя давление.
Кроме употребления в пищу, огурцы, применяются и в косметологии для улучшения цвета кожи и снятия воспаления с глаз. Кашица из зеленого овоща, нанесенная на лицо, разгладит морщины, избавит кожу от воспалений и отбелит ее.
Полезным продуктом, укрепляющим костную систему, специалисты советуют не пренебрегать, а включить его в ежедневный рацион, но избегать насыщенных нитратами культур. Огурцы полезны всем, но его количество стоит дозировать людям с хроническим гастритом.
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