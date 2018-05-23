8 продуктов, богатых коллагеном

Борьба со старением кожи — еще один элемент, который постепенно добавляется в ежедневную рутину большинства женщин. Но часто упускается из виду тот факт, что молодость лица зависит вовсе не от кремов. Упругая и светящаяся кожа обязана коллагену — одному из самых важных белков в организме. Он содержится в соединительных тканях, мышцах, коже и пищеварительном тракте, поддерживая их структуру и эластичность. Нехватка коллагена приводит к физическим изменениям, морщинам и обвисанию кожи, а также начинает разрушать суставы и сухожилия.

Производство коллагена в организме замедляется после наступления 20-летия, так что крайне важно потреблять продукты, которые содержат этот структурный белок. Совсем не обязательно использовать дорогие концентрированные добавки, особенно с учетом того, что они содержат только коллагеновые пептиды — лишь одну разновидность этого элемента. Гораздо проще обогатить свой рацион некоторыми продуктами, и уже спустя несколько недель обновленного меню ты увидишь результаты на своей коже.

1. Костный бульон

Один из популярнейших источников коллагена содержится в костном бульоне, который производится путем отваривания курицы, говядины или костей других животных. Это довольно трудоемкий процесс, так что многие компании создают специальные продукты с костным бульоном, которые можно добавлять в обычные супы или соусы.

2. Желатин

Желатин — еще один важный источник коллагена, который большинство людей покупает в форме порошка, чтобы сделать желе. Если ты не любительница классического желе и с дрожью вспоминаешь кисель — попробуй разнообразить свой завтрак, добавив ложку желатина к вкусному и полезному смузи.

3. Яйца

Этот доступный продукт, а особенно белки, содержит глицин и пролин, которые являются важными аминокислотами, стимулирующими производство коллагена. Кроме того, яйца наполнены витамином D и полезными жирами, помогающими строительству костей и мышц, так что не забудь съесть яйцо во время завтрака. Учитывай и то, что при варке температура воздействует на структуру мембран в яйце, а значит, концентрация коллагена может уменьшаться. В такой ситуации яйцо вкрутую — лучший способ вкусно и полезно позавтракать.

4. Цитрусовые

Свежие цитрусовые помогают восполнить уровень витамина C, необходимого для воспроизводства коллагена. Выбирай любой фрукт, тем более что апельсин, лимон и грейпфрут отлично дополняют любой рецепт: от блинов до пряного риса

5. Брокколи

Не любишь апельсины и мандарины — пробуй брокколи, содержащую витамин C. Она отлично сочетается с другими полезными овощами, например, болгарским перцем в салате. А если хочется чего-то посытнее, пробуй ее запекать вместе с говядиной в соевом соусе и кунжутном масле.

6. Листовая зелень

Говоря о салатах, не забудь обновить свою летнюю диету салатами из зелени. Все зеленые растительные продукты: водоросли, руккола, капуста, зеленая фасоль и другие — содержат хлорофилл, который увеличивает производство коллагена в коже. Чтобы извлечь из этого максимальную пользу, добавляй в свой рацион как можно больше листовой зелени, заправив ее оливковым или кунжутным маслом — источниками витаминов А и К.

7. Орехи

Еще один способ стимулировать производство коллагена — увеличить потребление цинка. Согласно исследованиям, применение цинковых добавок замедляет распад коллагена, а также поддерживает состояние клеточных мембран. Достаточная дневная порция содержится в орехах, которые также легко добавить в любое мясное блюдо, а также использовать как простой перекус в течении дня.

8. Грибы

Еще один элемент, в котором присутствует цинк, важный для производства коллагена — грибы. Кроме того, они содержат микроэлементы, помогающие синтезировать и предотвращать распад коллагена. Используй обычные шампиньоны, чтобы разнообразить привычную пасту или супы, или попробуй запечь их в сливочно-сырном соусе.