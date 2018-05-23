Ученые назвали топ-5 необычных продуктов для потенции

Чтобы избежать проблем с эрекцией, ученые советуют мужчинам добавлять в свой ежедневный рацион определенные продукты. Как правило, в это список попадают привычные всем мясо, рыба, яйца, овощи, зелень и приправы. А вот эксперт издания ToDay News Ufa решил ознакомить читателей с ТОП-5 необычных продуктов, которые также будут полезны для мужского здоровья.

Итак, на первом месте — устрицы, содержащие много строительного материала для тестостерона — цинка.

На втором месте — ржаной хлеб. В этом продукте содержится селен, который улучшает качество спермы.

На третье место эксперт поместил мясной бульон. При варке мяса вода насыщается L-карнитином — веществом, отвечающим за эрекцию.

На четвертой строчке оказалось богатое на витамин Е растительное масло. Как известно, витамин Е обеспечивает кровоток к половым органам.

Замыкает ТОП-5 не продукт, но бесплатный синтезатор витамина D — Солнце. Под действие ультрафиолета в человеческом организме образуется витамин D, который необходим для устранения эректильной дисфункции.

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