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Ученые назвали топ-5 необычных продуктов для потенции
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Ученые назвали топ-5 необычных продуктов для потенции 

Новости Рязани 58 минут назад
Фото: Новости Рязани
Чтобы избежать проблем с эрекцией, ученые советуют мужчинам добавлять в свой ежедневный рацион определенные продукты. Как правило, в это список попадают привычные всем мясо, рыба, яйца, овощи, зелень и приправы. А вот эксперт издания ToDay News Ufa решил ознакомить читателей с ТОП-5 необычных продуктов, которые также будут полезны для мужского здоровья.
Итак, на первом месте — устрицы, содержащие много строительного материала для тестостерона — цинка.
На втором месте — ржаной хлеб. В этом продукте содержится селен, который улучшает качество спермы.
На третье место эксперт поместил мясной бульон. При варке мяса вода насыщается L-карнитином — веществом, отвечающим за эрекцию.
На четвертой строчке оказалось богатое на витамин Е растительное масло. Как известно, витамин Е обеспечивает кровоток к половым органам.
Замыкает ТОП-5 не продукт, но бесплатный синтезатор витамина D — Солнце. Под действие ультрафиолета в человеческом организме образуется витамин D, который необходим для устранения эректильной дисфункции.
Фото: pixabay.com
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