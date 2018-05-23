Какие из продуктов в СКФО подорожали значительнее всего?

Как сообщили в Управлении Федеральной службы госстатистики по СКФО, по сравнению с декабрём 2017 года стоимость минимального набора продуктов питания в крае в апреле составила на одного человека 3731 рубль. Это на 6% больше, чем в конце прошлого года.

Значительнее всего подорожали морковь (почти на 20%), помидоры (на 17,8%), картофель (на 16,4%), свёкла (на 16%), филе сельди (на 6,3%), сахар (на 4,5%) и куриные яйца (на 3,8).

В то же время снизились цены на огурцы, гречку и куриные окорочка.

«Понятнее всего ситуация с овощами, — говорит эксперт по ценам Ирина Видинёва. — В магазинах пока нет овощей нового урожая, а хранение прошлогоднего требует значительных затрат».

Что касается удешевления гречки, эксперты объясняют это тем, что в прошлом году собрали хороший урожай этой культуры.