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Bork представил ультрамощные блендеры для летнего сезона
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Bork представил ультрамощные блендеры для летнего сезона 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
Блюда, приготовленные в блендере, сохраняют витамины и микроэлементы, благодаря чему организм быстро усваивает пищу и не нагружает желудочно-кишечный тракт. Летом из сезонных фруктов, овощей и ягод можно приготовить сотни полезных коктейлей, смузи, каш и супов. Новые универсальные блендеры от Bork справятся с этим всего за несколько секунд. Bork B802 Bork B804 Фитнес-блендер Bork B804 имеет четыре прочных ножа из легированной стали Kinetix и супермощный двигатель. У каждой из трёх чаш блендера есть съёмная крышка, которая позволяет брать приготовленные напитки в машину, на работу или тренажёрный зал. Блендер B804 получил награды престижных премий Red Dot Design Award и IF Design Awards за концептуальный дизайн.
Ультрамощный блендер Bork B802 отличается ультратонким измельчением и функцией подогрева. Прибор перемалывает и смешивает ингредиенты на мощности 2 200 Вт, что приравнивается к трём лошадиным силам. Блендер имеет пять программ: «Смузи», «Зелёный смузи», «Лёд», «Замороженный десерт» и «Суп». Достаточно нажать нужную кнопку, чтобы приготовить блюдо или раздробить лёд. Bork B802 работает на максимальных оборотах и нагревает смесь до 60 ˚С.
Две новинки от Bork уже рекомендуют такие кулинарные эксперты, как Аркадий и Александра Новиковы, а также один из главных ЗОЖ-экспертов страны Полина Киценко. Статьи по теме Bork представил новый вакуумный блендер Что полезнее: смузи или сок  Запись «Bork представил ультрамощные блендеры для летнего сезона» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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